Die Polizei musste in Landkreis Sömmerda des Öfteren ausrücken. (Symbolbild)

Vier Männer verprügeln in Kölleda 23-Jährigen - Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr und baut Unfall

In der Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda haben vier Männer einen 23-Jährigen verprügelt. - Ein 50-Jähriger Kia-Fahrer ist betrunken in die Gegenspur gefahren. Die Polizeimeldungen aus Sömmerda:

Unbekannter zerkratzt Lack an parkenden Autos

Eine unbekannte Person hat in Frömmstedt den Lack an gleich drei geparkten Autos zerkratzt. Laut Polizeiangaben beschädigte der Täter zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Kindelbrücker Straße und der Straße Heeg die Fahrzeuge. Betroffen sind ein Mitsubishi, ein Dacia und ein VW. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Von dem VW wurde zudem die Abdeckung eines Bremslichtes gestohlen.

Männer verprügeln 23-Jährigen aus Gemeinschaftsunterkunft

Vier Männer haben einen weiteren Mann nach einem Streit zusammengeschlagen. Wie die Sömmerdaer Polizei informierte, wurden sie in der Nacht zu Sonntag in eine Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda gerufen. Dort haben vier Täter im Alter von 18 bis 32 Jahren auf einen 23-jährigen Bewohner eingeschlagen. Der junge Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer kassierten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Betrunken gefahren und Unfall verursacht

Ein 50-jähriger Kia-Fahrer hat Sonntagnacht betrunken einen Unfall in Stotterheim verursacht. Laut Angaben der Polizei, ist der Mann gegen Mitternacht von seiner Fahrbahn abgekommen und in die Gegenspur geraten. Dabei kollidierte er seitlich mit einer entgegenkommenden Fahrerin. Der Mann flüchtete, eine Polizeistreife konnte ihn kurze Zeit später ausfindig machen. Bei ihm wurden 1,9 Promille fest gestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, doch es entstand Schaden von über 1000 Euro. Den Führerschein ist der Mann los, zudem kassierte er eine Anzeige.