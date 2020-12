Vier Verletzte bei zwei Unfällen am gleichen Ort und fast 30.000 Euro Schaden

Eine 36-jährige Seat-Fahrerin wollte laut Polizei am Dienstagabend von der Landstraße links nach Orlishausen abbiegen und bremste. Ein 21-jähriger VW-Fahrer, welcher hinter ihr fuhr, schätzte die Situation falsch ein und setzte zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf ein Feld geschleudert. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von 10.000 Euro.

Etwa zwei Minuten später kam es an derselben Stelle zu einem weiteren Unfall. Eine 21-jährige VW Fahrerin bemerkte die verunglückten Autos aufgrund der Dunkelheit zu spät und versuchte in eine Einmündung auszuweichen. Im selben Moment wollte ein Autofahrer aus der Gegenrichtung in die Einmündung abbiegen und übersah den VW. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei wurde der VW gegen ein wartendes Auto an der Unfallstelle geschoben. Es kam erneut zu Sachschaden von über 18.000 Euro. Die VW-Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 28 und 29 Jahren wurden leicht verletzt.

Neben der Polizei und Rettungskräften kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Polizei löst Party in Elxleben auf

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen