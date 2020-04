Virtuelle Ausstellung auf Schloss Beichlingen

In der Krise geht der Förderverein Schloß Beichlingen neue Wege. „Erstmals wird eine Kunstausstellung virtuell präsentiert“, sagt der Vorsitzende Thomas Ludewig. Besucher finden auf der Startseite der Homepage (www.schloss-foerderverein.de) einen Link, der zu 12 Gemälden von Mara Christou führt. Ludewig: „Über deren Leben ist uns nur wenig bekannt. Die Künstlerin wurde vermutlich um 1920 in Österreich geboren und wuchs dort auf. Als junge Frau arbeitete sie als Angestellte bei einer herrschaftlichen Familie in Ungarn. Dort beginnt sie mit dem Malen und gibt sich den Künstlernamen Lányi. Auch sehr musikalisch, tourte sie in den folgenden Jahren als Sängerin unter anderem durch Italien, Frankreich und Griechenland. Nach unglücklicher erster Ehe heiratete sie erneut, diesmal einen Deutschen, der einen hohen Posten bei der Europäischen Schlafwagen-Gesellschaft bekleidete. Finanziell abgesichert konnte sich wieder der Malerei widmen. Sie starb um 2000.“