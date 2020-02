Vision von einer Schule ohne Kreide

Irgendwann wird es an der Regelschule Schloßvippach keine Kreidetafeln mehr geben. Dann werden die traditionellen Tafeln in allen Klassenräumen durch interaktive Whiteboards ersetzt sein und die Schüler mit Laptops oder Tablets arbeiten.

Noch ist das eine Vision, doch die Schule arbeitet mit Nachdruck an der Digitalisierung, berichtet der stellvertretende Schulleiter Andreas Heyder am Samstag beim Tag der offenen Tür an der Schule. Es wurde bereits ein Konzept erarbeitet und beim Schulverwaltungsamt eingereicht. Schulleiterin Yvonne Stecklum befinde sich dazu in engem Kontakt mit dem Landratsamt.

Kunstlehrerin Ina Gundermann hatte ihre Schüler zum Projekt „Designerschuhe“ eingeladen. Die Ergebnisse bestaunte der zehnjährige Carl. Er will ab nächsten Jahr die Schloßvippacher Regelschule besuchen. Foto: Jens König

Im Moment stehe es in der mit viel Stahl und Beton zu DDR-Zeiten errichteten Neubauschule, die inzwischen umfassend saniert wurde, mit der Netzabdeckung nicht so gut. Wenn der Hausmeister sich im Keller befinde, sei er per Handy nicht erreichbar. Ansonsten aber sei die Schule sächlich gut ausgestattet, ist Andreas Heyder froh. Dazu gehören zwei Computerräume und vier Whiteboards, ein Werkraum, ein Hauswirtschaftsraum, eine Schulbibliothek und ein Speiseraum.

In der Turnhalle hat sich Nils gerade umgesehen. Nils ist 10 Jahre alt, wohnt in Markvippach und möchte ab dem neuen Schuljahr in die Regelschule Schloßvippach gehen. Gemeinsam mit seiner Familie sah er sich beim Tag der offenen Tür schon einmal an, was ihn dort erwartet.

Seine Mutter Anna Fleischhauer ist selbst einmal an diese Schule gegangen und erinnert sich an den Spaß, den sie in ihrer Schulzeit hatte. Ihr gefällt besonders, dass hier viele Projekte durchgeführt werden und sehr praxisorientiert gearbeitet wird. Es sei für jedes Kind gut, erst einmal den Realschulabschluss zu machen, findet die Markvippacherin.

Die Neuntklässler Hugo Knoche und Tim Menzel begeistern „very british“ mit ihrem Wissen über das Vereinigte Königreich für den Englischunterricht. Foto: Jens König

Ihr Sohn, der derzeit die Grundschule Udestedt besucht und Mathe und Sport als Lieblingsfächer nennt, ist nach einem ersten Rundgang von der Schloßvippacher Schule angetan. Er freut sich, dass auch viele seiner Freunde aus dem Großrudestedter Fußballverein mit dorthin wechseln.

Wie Familie Fleischhauer nutzen am Samstag viele die Gelegenheit, sich ein Bild von der Regelschule Schloßvippach zu machen. Unter dem Leitbild „Jeder kann von jedem lernen“ werden hier derzeit 224 Schüler unterrichtet. Es gibt 18 Lehrer, eine Schulsozialarbeiterin, eine Förderschullehrerin.

Zwar sei ein Lehrer dauerkrank und einer ans Ministerium abgeordnet, doch es könne jedes Unterrichtsfach gegeben werden, sagt der stellvertretende Schulleiter. Besonderen Wert legt die Schule darauf, bei den jüngeren Klassenstufen auch im Fall krankheitsbedingten Fehlens von Lehrern möglichst Ausfall zu verhindern. So habe man in den beiden 5. Klassen bisher jede Stunde halten können und auch in den 6. Klassen habe es nur ganz wenig Stundenausfall gegeben.

Wer wollte, konnte sich im Französisch-Raum an der kleinen Tombola beteiligen und ein Los ziehen. Foto: Jens König

Schüler aus 16 Ortschaften besuchen die Regelschule Schloßvippach – von Ollendorf über Großrudestedt und Alperstedt bis Vogelsberg und Sprötau. Der Schülertransport auf drei Busrouten ist so organisiert, dass die Kinder direkt nach Unterrichtsschluss noch Hause kommen oder aber die außerunterrichtlichen Angebote nutzen und dann fahren können. Es gibt die Arbeitsgemeinschaften Tischtennis, Kochen und Backen, Junge Sanitäter.

Die Italienisch-AG konnte aus personellen Gründen zunächst nicht weitergeführt werden. Der Achtklässler Nick erinnert sich gern daran, ihm gefällt die Mentalität der Italiener. Im Englisch-Raum wirbt er für die AG und hofft, dass sie wieder ins Leben gerufen werden kann.

Den Raum hat Englisch/Französisch-Lehrerin Ivonne Schwarz mit den Schülern in den vergangenen Wochen auf den Tag der offenen Tür vorbereitet und kreativ gestaltet. Yannik und Etienne haben speziellen Eistee mit Zitrone, Limette und Ingwer mitgebracht und bieten ihn zur Verkostung an.

In den USA kennt sich Englischlehrerin Ivonne Schwarz alias FBI-Agentin Mrs. Black, bestens aus. Foto: Jens König

Im anderen, zweiten Schulgebäude wartet ein Franzose auf die Besucher. Eigentlich heißt er Jakob Seefeldt und geht in die 8. Klasse. Auch dieser Raum ist hübsch dekoriert, das sei aber normal, sagt er. Hier können die Gäste malen, bei den Sechstklässlern Zoe, Sahra und Greta an einer Verlosung teilnehmen und einige Fünftklässler bewundern, die als Superhelden verkleidet Paris retten wollen.

Nicht nur für künftige und ehemalige Schüler, auch für ehemalige Lehrkräfte ist ein Tag der offenen Tür stets Gelegenheit für einen Besuch. Marianne Deckert zum Beispiel hat hier bis vor 13 Jahren Deutsch und Englisch unterrichtet. Die Räumlichkeiten und die Technik haben sich seither schon verändert, sagt sie. Aber eins gelte noch immer: Das Denken dürfe nicht vernachlässigt werden.