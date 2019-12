Als eine Vogelvoliere in Weißensee in Brand geriet, löschte die Feuerwehr den Brand.

Vögel sterben bei Brand in Voliere

Ein technischer Defekt an einem Heizlüfter war vermutlich die Ursache für den Brand einer Vogelvoliere in Weißensee. Ein Zeuge bemerkte den Brand am frühen Sonntagmorgen im Bereich einer Kleingartenanlage und informierte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Außenvoliere waren vier Kanarienvögel und vier Sonnensittiche, die nicht überlebten. Der Heizlüfter sollte die Voliere erwärmen.