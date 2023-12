Volker Eichentopf erhält die Ehrenamtscard

Günstedt Der Landkreis Sömmerda würdigt Menschen, die sich um andere und das Gemeinwohl kümmern.

Der Landkreis Sömmerda hat in diesem Jahr erneut ehrenamtlich Tätige für ihr Engagement gewürdigt. Zum Ehrenamtstag in Günstedt überreichte Landrat Harald Henning (CDU) die Thüringer Ehrenamtscard und das Thüringer Ehrenamtszertifikat an mehr als ein Dutzend Frauen und Männer, die sich im Landkreis und in unterschiedlichen Betätigungsfeldern selbstlos einbringen. Unsere Zeitung stellt sie vor.

Volker Eichentopf aus Günstedt gehört zu diesen besonderen Menschen. Er ist begeisterter Taubenzüchter. Laudatorin Stefanie Stockhaus, Leiterin der Ehrenamtsagentur des Landkreises, würdigte das.

Als Bester in Europa überzeugt

„Mit Volker Eichentopf darf ich Ihnen heute Abend einen waschechten Weltmeister vorstellen. Wenn Sie jetzt auf Fußball, Kegeln oder Tischtennis getippt haben: alles falsch! Zwar ist er als Vorsitzender des SV Blau-Weiß Günstedt durchaus sportinteressiert, seine große Leidenschaft ist aber die Taubenzucht“, führte Stefanie Stockhaus aus. 1995 konnte Volker Eichentopf mit seiner Zucht der Texaner Taube kennfarbig hell überzeugen und wurde Bester in Europa.

Schon 1978 hob Volker Eichentopf den Rassegeflügelzuchtverein Günstedt aus der Taufe und war über viele Jahre dessen Vorsitzender. Sein Fachwissen setzt der ruhige und zuverlässige Taubenfreund als Zuchtwart und Tierschutzbeauftragter ein. Zudem hat er sich zum Preisrichter für Formtauben qualifiziert.

Nach seinem Renteneintritt gründetet Volker Eichentopf erneut einen Verein, den Rassegeflügelzuchtverein „Helbe 21“. Auch hier kennen ihn seine Vereinskameraden als immer hilfsbereiten und zuverlässigen Menschen. Neben der Zucht als solcher organisiert Volker Eichentopf Ausflüge und gesellige Abende zur Festigung der Gemeinschaft.