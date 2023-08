Volkstümliches im Volkshaus Sömmerda

Sigrid und Marina kommen nach Sömmerda, hier bei einem Auftritt in Mühlhausen.

Sömmerda. Karten für die Musikantenparade im Oktober gibt es in den Pressehäusern dieser Zeitung.

Die „Volkstümliche Musikantenparade – unterwegs“ gastiert am Samstag, 14. Oktober, um 15 Uhr im Volkshaus Sömmerda. Der Kartenverkauf laufe bereits gut, informierte Konzertveranstalter Hanjo Betzold.

Mit dabei seien in Sömmerda die Stars der Volksmusik wie die Nachtigallen der Volksmusik aus Österreich Sigrid und Marina. „Die beiden werden ein großes musikalisches Feuerwerk entzünden und mit ihren einzigartigen und glockenklaren Stimmen die Herzen des Publikums erobern“, ist Hanjo Betzold sicher. Auch die Matrosen in Lederhosen aus dem hohen Norden werden für Stimmung sorgen. Dazu kommen die Hainich-Musikanten als die fröhlichen Botschafter Thüringens mit ihrer Blasmusik und den schönsten Melodien aus Böhmen und dem Egerland vom Altmeister Ernst Mosch. Die Zuhörer erwartet eine musikalische Reise durch die Alpenwelt, nach Böhmen und ins Egerland bis zur Waterkant, so der Veranstalter. red

Karten gibt es in der Stadtinformation Sömmerda, Telefon: 03634/350350, sowie im Ticketshop Thüringen unter Telefon: 0361/227 5 227 und in allen Pressehäusern dieser Zeitung.