Vollsperrung in der Gartenstraße in Sömmerda

Die Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung Sömmerda informiert, dass es am Freitag, 13. November, in der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 32/33 wegen einer Anlieferung eine Vollsperrung gibt. Diese erfolgt der Mitteilung aus dem Rathaus zufolge in der Zeit von etwa 8 bis 12 Uhr.

Seit Beginn der Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Kanalerneuerung auf dem Gartenberg ist dieser nur über die Ortsumgehung erreichbar. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.