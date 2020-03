Vollsperrung in Sömmerdas Innenstadt

Sömmerda. Tagesbaustelle am Donnerstag und Freitag in Sömmerda. Die Parkstraße muss dafür voll gesperrt werden.

Zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommt es seit gestern in der Sömmerdaer Parkstraße in Höhe der Feuerwache. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss die Straße wegen Baumschnittarbeiten zur Gefahrenabwehr jeweils am 5. und 6. März voll gesperrt werden. Mit den Arbeiten ist derzeit die TSI Kölleda beschäftigt. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, den Gehweg gegenüber der Feuerwehr zu nutzen. Eine Umleitung über die Wielandstraße und die Bahnhofsstraße wurde eingerichtet.