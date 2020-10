Vom Apfel und Worten zur richtigen Zeit

Am vergangenen Sonntag wurde in vielen Gemeinden unseres Landkreises Erntedankfest gefeiert. Die Kirchen waren großartig geschmückt mit den Früchten des Feldes und der Gärten. Große Blumensträuße haben von der bunten Vielfalt in Gottes Schöpfung erzählt. Am nächsten Tag wurden die Gaben weiter gegeben an die „Tafel“, um Bedürftigen zu sagen, ihr seid nicht vergessen. Es ist reichlich für alle da. Wir nehmen einander wahr.

Auf das Lesepult in unserer Kirche hatten die Kinder aus der Gemeinde Hardisleben einige Äpfel gelegt. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Ein Korb voll Äpfel steht in meiner Küche. Ich kann eine Menge daraus machen. Apfelstückchen, Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelwein sogar Apfeleis.

Wie viele Apfelsorten kenne ich eigentlich? Boskoop, Cox Orange, Elstar, Granny Smith, Grafensteiner… na, viel mehr fallen mir nicht ein. Ich lese nach: etwa 2000 Apfelsorten gibt es in Deutschland und 30.000 weltweit. Ist es nicht unglaublich, wie viel es allein an Äpfeln gibt?

Der Apfel ist eine wunderbare und vielseitige Frucht. Wer kennt das Wort nicht: einen Apfel jeden Tag erspart den Doktor alle mal… oder den Spruch, der Martin Luther zugeschrieben wird: Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Der Apfel –lateinisch „Malus“ und übersetzt das Böse, ist in unseren Gedanken stark mit dem Sündenfall in der Bibel verknüpft. Eva reichte Adam den berühmten Apfel, mit dem alles begann…

Weit gefehlt – auch wenn wir ihn auf Kunstwerken bestaunen können, er war es nicht. Sondern es war, eine andere Frucht… In der Bibel wird der Apfel aber trotzdem erwähnt. Sie dürfen jetzt einmal raten, wie oft. Ein einziges Mal ist vom Apfel die Rede und es geht dabei um ein Rezept, kein Kochrezept, sondern ein Lebensrezept. Und es ist aufgeschrieben in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen Salomos: „Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit.“ (Schlachter Übersetzung)

Das rechte Wort zur rechten Zeit – wie oft habe ich schon das falsche Wort zur falschen Zeit oder auch das rechte Wort zur falschen Zeit gesagt, oder ich habe es einfach nicht geschafft, das, was ich sagen wollte, auf die richtige Art und Weise rüberzubringen. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon so gegangen oder? Weshalb passiert uns das?

Ich habe bei mir festgestellt, dass ich manchmal so von der Sache eingenommen war, die ich weitergeben wollte, dass ich mein Gegenüber nicht in Betracht gezogen habe. Ich wollte „mein Ding“ loswerden und habe nicht gemerkt, was für den andern im Augenblick wichtig oder dran war.

Wenn wir an andere etwas weitergeben wollen, egal ob im Beruf, zu Hause oder auch in der Gemeinde, dürfen wir denjenigen nicht aus dem Blick verlieren, an den wir etwas weitergeben wollen, sonst kann das von uns Gesagte gar nicht ankommen.

Zum Nachdenken: Was steht heute bei Ihnen an, mit wem müssen Sie noch reden, an wen wollen Sie etwas weitergeben?

Bitten wir doch Gott, uns die Augen für unser Gegenüber zu öffnen, dass ich sie oder ihn sehen kann, um „das rechte Wort zur rechten Zeit“ zu sagen.