Vom Tragen und Getragen-Werden

Haben Sie einen Schlüsselbund? Also ich meine, nicht nur einen Schlüssel, sondern eben so einen Ring, an dem alle Öffner zusammen hängen: für Haustür, Garage oder Schuppen, Fahrrad oder Auto, Briefkasten, Büro.

Da kann einiges zusammenkommen. Bei mir ist auch noch ein kleiner Anhänger dabei. Sie sehen ihn auf dem Bild. Er ist schon etwas abgewetzt vom vielen in die Tasche stecken und wiederherausholen. Ein Freund hat ihn mir vor Jahren geschenkt, als sich unsere Wege trennten. Er ist in die eine Stadt gezogen, ich in die andere.

Aber wir wurden beide begleitet von Christophorus.

Das ist der große Mann mit dem Wanderstab. Er trägt auf seinen Schultern das Christuskind.

Wenn Sie genau hinsehen, können Sie noch den Heiligenschein um den kleinen Kopf erkennen. Christophorus oder, wie wir den Namen eher kennen, Christoph heißt nämlich Christus-Träger.

Und das kam so: Man erzählt sich viele Geschichten von einem Riesen, der vor vielen Tausend Jahren lebte. Er ist nicht nur groß von Gestalt, sondern auch von Selbstbewusstsein. Nicht kleckern, sondern klotzen, ist seine Maxime.

Und darum will er auch nicht irgendwas im Leben machen, sondern nur für den größten und reichsten und mächtigsten Herrscher arbeiten. Er findet so einen König. Aber eines Tages kommt im Thronsaal die Sprache auf den Teufel und der König erschauert. Auch wenn es nur ein kleiner Moment war, aber Christoph hat es bemerkt und stellt seinen Herrn zur Rede: „So haben wir nicht gewettet! Wenn du Angst hast vor diesem Teufel, dann muss er mächtiger sein als du. Ich quittiere meinen Dienst!“

Also macht sich unser Riese wieder auf die Suche.

Er will diesen Teufel kennenlernen. Irgendwann entdeckt er ihn als schwarzen Ritter in der Wüste. „Wenn du der mächtigste Herrscher der Welt bist, will ich dir dienen.“ Der Teufel nimmt den Riesen gern in sein Gefolge auf.

Doch eines Tages bei einem ihrer Raubzüge übers Land bleibt der Schwarze wie angewurzelt stehen. Er hat in der Ferne ein Kreuz entdeckt! Er macht kehrt und schlägt einen großen Bogen darum.

Hatten wir schon erwähnt, dass Christoph nicht dumm ist? Er stellt den Teufel zur Rede und – die Legende ist da nicht ausführlich – er hat wohl ein wenig geschlottert. Und damit ist Christoph wieder arbeitslos.

In der Nähe des Kreuzzeichens findet er einen alten Einsiedler. „Ja, Christus ist der Herrscher der Welt“, bestätigt er ihm. „Sein Zeichen ist das Kreuz. Und wenn du ihm dein Leben widmen willst, dann musst du fasten und beten.“ Aber das ist nun gar nicht Christophs Ding, sein Magen ist so schon oft genug leer. Und was soll beten sein? „Dann fang doch klein an und tue einfach Gutes.“, rät der Einsiedler. Das war schlau, denn in der Nähe floss ein breiter Fluss vorbei und immer wieder gab es Unfälle, wenn Wanderer ihn überqueren wollten. Wenn man das Unglück einmal miterlebt hat und so große Beine und starke Arme hat wie unser Riese, was mag dann wohl das Gute sein?

So kam es, dass Christoph eine lebende Fähre wurde.

Aber auch ein großer Riese kann im Dunkeln nicht besser sehen als andere Menschen. Darum ist er nicht begeistert, als eines Nachts eine zarte Stimme rief: „Trag mich!“ Er dreht sich auf die andere Seite und will weiterschlafen. „Christoph, trag mich! Trag mich hinüber!“ Er rappelt sich auf und sieht im Mondschein ein kleines Männchen, eigentlich ein Kind. Federleicht ist es. Er brummt unwillig und watet doch durch den Fluss. Er wird einfach auf der anderen Seite weiterschlafen. Doch plötzlich schwillt das Wasser an. Und das Kind ist plötzlich ungeheuer schwer. Es drückt ihn nieder, ins Wasser hinein, sein Kopf taucht unter. Und als er wieder auftaucht war er nass bis auf die Knochen. Und nun hatte er seinen Herrn gefunden!

So kam Christoph zu seinem Namen: Christophorus, der Christus-Träger. Nach ihm sind heute Rettungshubschrauber benannt, er ist der Schutzheilige der Pilger und auch aller modernen Reisenden oder Urlauber, wenn wir ihn lassen. Denn es soll auch für uns Menschen von heute so sein wie damals: Dass wir sicher getragen und geleitet werden auf unseren Wegen. So wie es auf der Rückseite von meinem Anhänger am Schlüsselbund steht: Gott schütze dich.