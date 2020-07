Der Feuerwehrmann Mario Schnepf am Hamburger Hafen. Hier will er seinen Unterstützungslauf im September starten.

Sömmerda /Hamburg. Knapp 400 Kilometer von Hamburg nach Sömmerda in voller Monteur will ein Hamburger Feuerwehrmann absolvieren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Hamburgs Landungsbrücken in den Sömmerdaer Stadtpark

Der 34-jährige Hamburger Berufsfeuerwehrmann Mario Schnepf wird am 21. September 2020 zu seiner größten persönlichen Herausforderung aufbrechen. „Ich werde an den St.-Pauli-Landungsbrücken am Hamburger Hafen starten und dann knapp 400 Kilometer nach Sömmerda in Thüringen laufen, wo am 26. September 2020 der Run4Kids-Benefizlauf, ein Hindernislauf, dessen Veranstalter sich die Hilfe für todkranke Kinder auf die Fahne geschrieben haben, stattfinden wird. Diesen werde ich, insofern ich das dann noch kann, auch noch mitlaufen“, so Mario Schnepf mit einem Augenzwinkern.

Zu dieser Herausforderung wird er direkt nach seinem Dienst in der Feuer- und Rettungswache Osdorf aufbrechen. Bei seiner Challenge trägt er die typisch feuerfeste Kleidung eines Feuerwehrmannes, inklusive Schutzhelm und Einsatzstiefeln, bereitgestellt durch Sponsoren. Dies bedeutet circa 25 kg Zusatzgewicht am Körper, teilt die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung mit.

„Als Berufsfeuerwehrmann habe ich fast täglich mit schicksalhaften Situationen zu tun. Ich möchte mit dieser persönlichen Herausforderung dazu beitragen, auf das Schicksal der über 50.000 Familien aufmerksam zu machen, deren Kind oder auch Kinder von einer lebensverkürzenden Krankheit betroffen sind. Diese brauchen Entlastung und Begleitung in dem oftmals kräftezehrenden jahrelangen Pflegeprozess rund um ihr geliebtes Kind. Die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung setzt sich für diese Betroffenen ein. Diesen Auftrag möchte ich von Herzen gern unterstützen“, so Mario Schnepf.

Die Verbindung von Mario Schnepf nach Sömmerda kommt über seinen Beruf. Gebürtig in Böblingen (Baden-Württemberg), wurde er dort zum Berufsfeuerwehrmann ausgebildet und hat bei der Böblinger Feuerwehr dann auch gearbeitet. Bereits seit 1988, also schon vor der Wende, gab es eine Partnerschaft der Freiwilligen Feuerwehr in Böblingen und der Freiwilligen Feuerwehr in Sömmerda. Mit der Wiedervereinigung hat es bis heute viele gegenseitige Besuche gegeben. Innige Freundschaften sind entstanden. „Diesen Kontakt habe ich auch nach meinem beruflichen Wechsel mit in die Hansestadt genommen und gerne gepflegt“, erklärt Schnepf.

Auf die Aktion zugunsten von Familien mit todkranken Kindern ist der Feuerwehrmann eher spontan gekommen: „Ich verfolge via Social Media die Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda und des Vereins Run4Kids für schwer kranke Kinder und deren Familien seit geraumer Zeit und bin überwältigt von dem langfristigen Engagement meiner Thüringer Freunde. So hat die gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf existenziell wichtige Spenden für ein Kinder- und Jugendhospiz, für das sich meine Sömmerdaer Freunde mit allen Kräften einsetzen.“

Deshalb war und sei es für ihn wichtig, erklärt Mario Schnepf, gerade jetzt diese Aktion zu starten. Wenn er damit, neben Aufmerksamkeit für die Sache, einen prall gefüllten Spendentopf generiere, wäre das fantastisch.

Auf ein besonderes Vorbereitungstraining für den Lauf verzichtet er mit Absicht. Seine spartanische Vorbereitung soll symbolisieren, dass sich die betroffenen Eltern von lebensverkürzend erkrankten Kindern auch nicht auf eine solche alles ändernde Lebenssituation einstellen können. Über 6500 Familien erhalten pro Jahr in Deutschland die Diagnose, dass ihr geliebtes Kind oftmals das Erwachsenenalter nicht erreichen wird. Das sei gewissermaßen für alle eine Reise ins Ungewisse, für die er schon jetzt, vor dem eigentlichen Start, viel Unterstützung und Zuspruch und bereits Spendengelder aus dem gesamten Bundesgebiet erhalten hat, informiert die Stiftung.

Von den Hamburger Landungsbrücken bis in die Innenstadt von Sömmerda will Mario Schnepf 363 Kilometer absolvieren, ein Tagespensum von 70 Kilometern und eine aktive Laufzeit von 14 bis 16 Stunden pro Tag. Er wird nach jetzigem Vorbereitungsstand keine Begleiter haben und alles allein stemmen. Ab der Landesgrenze des Freistaates Thüringen werden ihn seine Thüringer Freunde begleiten.

Mario Schnepf will am 21. September um 9 Uhr, direkt nach seinem 24-Stunden-Dienst, an den Landungsbrücken im Hamburger Hafen starten, dann durch den „Alten Elbtunnel“ immer Richtung Südosten laufen. Um Gewicht zu sparen, will er sich spontan und tagesaktuell in Supermärkten auf der Strecke versorgen. Pünktlich am 26. September um 10 Uhr will der Feuerwehrmann im Sömmerdaer Stadtpark zum Run4Kids-Hindernislauf da sein.

In den sozialen Medien stößt die geplante Aktion auf ein gutes Echo. So wünschen zum Beispiel die Rewe Ost und ihre Kaufleute aus Thüringen der ganzen Hamburger Feuerwehr sehr viel Kraft und vor allem Erfolg für dieses Projekt. Dieser Lauf sei ein echter Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinderhospiz Stiftung und dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz, die sie seit 15 Jahren unterstützen. In dieser Zeit hätten die Kaufleute von Rewe bereits Spenden in Höhe von 1.450.000 Millionen Euro gesammelt.