Von verdreckten Münzen und wertvollen Menschen

Wie wertvoll ist etwas oder jemand in welchem Zustand?

Vor ein paar Wochen stand ich im Supermarkt an der Kasse und wollte meinen Einkauf bezahlen. Ich kramte in meinem Portemonnaie nach dem Kleingeld. Nach einigem Suchen fand ich eine etwas verdreckte 2-Euro-Münze. Ich gab sie vollkommen selbstverständlich der Kassiererin und erwartete im nächsten Moment mein Rückgeld zu bekommen. Doch die Kassiererin besah sich die Münze genauer und gab sie mir dann zurück mit den Worten: „Die ist zu dreckig, da kann man ja gar nicht mehr erkennen, dass das wirklich zwei Euro sind.“ Ich nahm die Münze etwas verwirrt wieder entgegen, betrachtete sie genau und erkannte im Licht deutlich die Prägung der 2.

Anke Ahlert ist Pastorin in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Erfurt Foto: Anke Ahlert

Als ich den Supermarkt schließlich verließ, kam mir ein Gedanke: Eine Münze verliert ihren Wert nicht, wenn sie dreckig wird und dadurch nicht mehr ganz hundertprozentig deutlich erkennbar ist. Ebenso nicht ein Geldschein, der zerknittert wurde, dreckig geworden ist und Risse bekommen hat. Der zugeschriebene Wert bleibt definitiv derselbe.

Dieses Bild lässt sich auch auf den Menschen übertragen, der von Gott geschaffen und in diese Welt geliebt wurde. Für den Wert, den Gott in einem jeden Mensch sieht, ist es völlig gleich, wie er von anderen behandelt wird. Nicht dass es Gott gefällt, wenn wir einander schlecht behandeln, aber dein Wert ändert sich nicht, wenn andere dich mit Füßen treten. Du bleibst ein geliebtes und wertvolles Kind Gottes.

Ich möchte dieses Bild von der verdreckten Münze noch weiterdenken. Es geht ja nicht nur um den Dreck, den andere Menschen bei dir verursacht haben, sondern auch um das, was wir uns selbst zufügen. Manchmal ungewollt und unabsichtlich, manchmal durch bewusste Entscheidungen. Es geht um die Dinge, die uns von Gott fernhalten und uns von seiner Liebe „trennen“. Wir leben in Sünde, weil wir unperfekt sind. Wir entscheiden uns gegen Gott und für etwas anderes. Und obwohl wir so oft gegen Gott und andere Menschen sündigen, Fehler machen, schuldig sind, bleibt unser Wert doch der gleiche.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15,11-32 macht ziemlich gut deutlich, wie der Wert des Sohnes, trotz aller seiner schlechten Entscheidungen und Vergehen, der gleiche bleibt. Der Vater dachte, er hätte seinen Sohn für immer verloren. Er dachte, er hätte einen Menschen verloren, der für ihn einen unschätzbaren Wert hat. Aber der Sohn kehrt zu seinem Vater zurück. Sich selbst hält er nicht mehr für wertvoll genug, noch der Sohn seines Vaters zu sein. Schließlich hat er doch kaum noch etwas am Leib. Seine Kleidung ist kaputt und dreckig, er hat in der absoluten Gosse gelebt und riecht auch so. Das ganze Geld, das sein Vater ihm mitgegeben hat, ist ausgegeben. Er hat nichts mehr und fühlt sich wie ein Nichts.

Sein Wert reicht seiner eigenen Ansicht gerade noch so, um als Knecht bei seinem Vater zu arbeiten. Aber er liegt mit seinem Denken falsch. Denn der Vater gibt seinem Sohn den Wert zurück. Er zeigt ihm durch das herzliche Empfangen, durch das neue Gewand, den Schmuck, die neuen Schuhe und das große Fest wie wertvoll er für ihn ist. Ebenso sieht Gott dich an, wenn du zu ihm zurückgehst. Dein Wert verändert sich vor Gott durch nichts, was du im Leben vielleicht falsch gemacht hast. Wenn wir zu ihm kommen, spricht er uns immer wieder neu unseren Wert zu.