Vorfreude auf Buga überwiegt

Am 23. April 2021 wird die Bundesgartenschau in Erfurt eröffnet. Kindelbrücks Floristikmeister Christopher Ernst steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Besonders an den Vorplanungen für die Blumenhallenschauen ist der vielfach ausgezeichnete Florist beteiligt. Schon bei der Eröffnungsschau „Willkommen in Erfurt – der Stadt des Gartenbaus und der Gartenschauen“ vom 23. April bis 2. Mai wird der Kindelbrücker seine Handschrift hinterlassen. Die halbe Halle werden er und sein Team gestalten. „Zur Eröffnung geht es um die Themen Feuer und Party. Diese werden wir mit Blumen in Szene setzen. Das wird ein Spektakel“, weckt er die Spannung.

Neugierig macht er auch auf eine weitere Schau zum Thema „Nelkentheater – die Bühne der Blumisten“. Die Schnittblume soll dabei modern interpretiert werden. Mit Zeitgeschmack wird sich ebenso die Schau „Blumenkunst im Wandel der Zeit“ beschäftigen. Außerdem wird am 29. und 30. Mai die Landesmeisterschaft der Floristen Hessen-Thüringen im Rahmen der Buga ausgetragen. „Die Werkstücke können während der Hallenschau besichtigt werden“, informiert Ernst, der für die Industrie- und Handelskammer als Prüfmeister und für den Fachverband Deutscher Floristen als Juryprüfer auftritt. Für die Buga gönnt er sich keine Auszeit. Alles läuft neben dem „normalen Geschäft“. Christopher Ernst führt zwei Blumenläden in Sömmerda und Kindelbrück. Froh ist er, dass er auf seine Familie und seine Freunde zählen kann. Im Dezember und Januar will er sich verstärkt dem Bau der Grundgestelle für die Ausstellungen widmen und an den Konzepten der einzelnen Schauen weiter „feilen“. Alles müsse gut durchdacht sein, schließlich sei die reine Ausstellungsfläche einer Halle 500 Quadratmeter groß. Trotz aller Arbeit freut sich Christopher Ernst auf die Buga und hofft, dass sie Ausstrahlungskraft bis in den Landkreis Sömmerda haben wird.