Vorgeschmack auf den Sömmerdaer Bauernmarkt

Sömmerda. Traditions-Gartenbaubetrieb ist im Stadtpark wiederum dabei.

Noch gute zwei Wochen, dann ist Bauernmarkt angesagt – in diesem Jahr wieder im Sömmerdaer Stadtpark. Am 9. September werden auch die Heldrunger Gärtner Gerald und Stefan Stange mit ihrem herbstlichen Angebot dabei sein, etwa mit Zier- und essbaren Kürbissen. Auch Trockensträuße und Zwiebelzöpfe sind ihre Spezialität. Auf dem Wochenmarkt der Kreisstadt sind die Händler seit mehr als 20 Jahren Stammgäste. Am Donnerstag wählte sich da Hannelore Enders zwei Blumensträuße aus.