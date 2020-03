Vorläufige Haushaltsführung ist vorbei

Beinahe wäre auch die Kreistagssitzung wegen des den Kreis nach und nach einkreisenden Coronavirus abgesagt worden. „Wir haben darüber nachgedacht“, gab Landrat Harald Henning (CDU) zu. „Aber wir brauchen diesen Beschluss“, lieferte er die Begründung nach. „Dieser Beschluss“ – das ist der Haushalt für den Landkreis Sömmerda und das Jahr 2020. Und den gibt es jetzt – die Genehmigung durch die Rechtsaufsicht einmal vorausgesetzt.

Kreistag berät zum zweiten Mal über den Haushalt 2020

Zur schweren Geburt wurde der zweite Anlauf (im Dezember gab es eine Vertagung) zur Verabschiedung nicht. Was sicherlich nicht mit des Landrats launiger Einführung zu tun hatte. Er hatte den Kreisräten attestiert, doch einen ganz guten Eindruck zu machen – und sie aufgefordert, sich, damit das so bleibt, gesundheitsfördernd zu verhalten: „Regen Sie sich nicht so auf. Sagen Sie einfach immer ja, wenn ich was will!“, schlug er vor.

Ganz so lief es dann aber nicht, woran Henning selbst seinen Anteil hatte. Eigentlich ohne Not sprach er seine Verletztheit über die Vorgeschichte der Etat-Ehrenrunde („Das war für mich schon richtig ärgerlich!“) an, die ihn völlig überraschend getroffen habe. Er sei „mächtig angesäuert“ gewesen. Die darauf folgenden zwei Monate unter vorläufiger Haushaltsführung seien nicht nur für die Verwaltung eine „harte Zeit“ gewesen, sondern auch für Vereine und Verbände, die auf eingeplante Gelder hätten warten müssen. Gleichwohl: Henning gestand auch ein, dass das Nacharbeiten dem Haushaltsentwurf insgesamt gut getan habe. Zu einem nicht unwesentlichen Teil sei das aber dem Umstand geschuldet, dass der Landtag ein 168 Millionen Investitionspaket für die Kommunen, auch die Kreise, geschnürt habe. Nach intensiven Absprachen mit dem Landesverwaltungsamt hätten diese Mittel in die überarbeitete Vorlage einfließen dürfen. Diesem glücklichen Umstand sei es geschuldet, dass der Etatausgleich gelungen sei.

Viel Detailarbeit in Ausschüssen und Fraktionen

Die Ausschüsse hätten sich noch einmal bis zu dreimal in das Zahlenwerk eingearbeitet wie auch die Fraktionen. Im Resultat habe es „doch einige Anträge“ gegeben.

Er sei froh, „dass eine ganze Menge davon noch eingearbeitet werden konnte“.

Als wichtigste Änderung bezeichnete Henning, dass es gelungen sei, die Kreisumlage im Hebesatz von 40,6081 Prozent auf 39,9758 Prozent zu senken. Das senke die absolute Zahl dieser Einnahme des Kreises um 420.000 Euro. Weiterhin sei in der neuen Vorlage die Beauftragung eines externen Büros mit der Erstellung eines Personalentwicklungskonzepts und einer Prüfung der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung untersetzt – zunächst in 2020 mit 40.000 Euro und im Folgejahr noch einmal mit 100.000 Euro. Schon jetzt habe es aber Personalveränderungen (Stellenabbau) gegeben. Verzichtet werden kann im neuen Etat auf eine Kreditaufnahme, was auch die Zinsausgaben senkt. In 2020 sinken die Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber der Sparkasse und Banken um 1,945 Millionen Euro. Dennoch können 316.700 Euro der Rücklage zugeführt werden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit sei gegeben. „Aus meiner Sicht steht einem Beschluss nichts im Wege“, sagte Henning. „Wäre da nicht eine Kleinigkeit...“

Damit hob Henning auf bestehende Änderungsanträge ab, von denen die meisten anschießend jedoch von den Einbringern zurückgezogen wurden. Zum Teil waren die Forderungen bereits berücksichtigt oder gar übertroffen worden, andererseits gab es Dopplungen.

Fraktionen loben die ordentliche Vorbereitung

Ralf Hauboldt (Linke) lobte nach der für ihn „unerwartet emotionsgeladenen“ Rede Hennings die ordentliche Vorbereitung. „Andere haben einen Stabilitätspakt. Wir haben einen anderen Weg gefunden“, sagte er. Das Ergebnis stimme ihn zufrieden. Er sehe die Forderungen seiner Fraktion (Kreisumlage, Personalentwicklungskonzept) zu 90 Prozent erfüllt. Die Plausibilität des Verwaltungshaushalts spreche für sich. Das Paket sei stimmig.

Christopher Harsch (SPD/Grüne/Freie Wähler) stieß ins gleiche Horn. Er hielt von den Detailanträgen seiner Fraktion nur den zur Erweiterung der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Schülerverkehrs auch ab der 11. Klasse aufwärts aufrecht.

Änderungsanträge finden überwiegend große Mehrheiten

Den hatte sich auch die CDU/FDP-Fraktion zu eigen gemacht, für die Siegmar Schmidt zudem noch die Aufstockung der Planungsmittel für die Jahn-Regelschule Kölleda um 50.000 auf nun 100.000 Euro forderte. Weitere Planungskosten sollten für die Sömmerdaer Förderschule Am Rothenbach eingestellt werden (30.000 Euro) sowie die für ein Feuerwehrtechnisches Zentrum von 40.000 auf 80.000 Euro verdoppelt werden. Schließlich wurde vorgeschlagen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Eckstedt (Kreisstraße 9) mit 100.000 Euro neu aufzunehmen. Zur Abstimmung gebracht wurde im CDU-Paket schließlich auch der Antrag zur Fahrgeldrückerstattung (Kostenpunkt rund 15.000 Euro jährlich) für Schüler der 11., 12., 13. Klassen. Sie alle erhielten alle Stimmen im Kreistag. Die Schülerbeförderungskosten sollen nach Haushaltsgenehmigung per 1. Mai erstattet werden. Ein weiterer Antrag der CDU/FDP auf Finanzierung einer Studie zu alternativen Antrieben im ÖPNV (gemeinsam mit drei weiteren Landkreisen und einer Stadt mit Kosten von 15.000 Euro) wurde ebenfalls angenommen. Hier gab es allerdings 3 Gegenstimmen aus den Reihen von NPD und AfD sowie vier Enthaltungen (AfD). Fraktionschef Stefan Schröder hatte zuvor erklärt, dass es in dieser Sache bei der AfD keinen Fraktionszwang gebe.

Auch Schröder zog einige Anträge zurück, nachdem inzwischen vorliegende Abrechnungsdaten Einwände obsolet gemacht hätten. Bei einem AfD-Antrag auf Reduzierung von Ausgaben für Sachverständigen- und Gerichtskosten wurde jedoch abgestimmt. Landrat und Verwaltung betonten die Notwendigkeit und bestehende Verträge. Der Antrag fand nur bei 8 Kreisräten von AfD und NPD Billigung. Zu wenig.

Für einen eher verwirrenden Moment sorgte schließlich noch Claudia Heber (CDU). Als der AfD-Antrag zur Schaffung eines Fonds von 25.000 Euro für kleinere Investitionen an Schulen zur Diskussion gestellt wurde, reichte sie diesen quasi (inhaltsgleich) noch einmal als CDU/FDP-Antrag ein. Bei der Abstimmung fand der Doppel-Vorschlag schließlich eine Mehrheit von 24 Stimmen. Es gab aus der Mitte des Sitzungssaales, wo SPD/Grüne/Freie Wähler und Linke sitzen – 3 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen.

Das Gesamt-Zahlenwerk passierte den Kreistag bei 2 Gegenstimmen aus der AfD-Fraktion. Es umfasst 99.422.600 Euro im Verwaltungshaushalt und 17.532.500 Euro im Vermögenshaushalt.