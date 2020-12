Vorsprachen im Landratsamt Sömmerda nur bis 22. Dezember

Wer im Landratsamt Sömmerda in diesem Jahr noch etwas erledigen möchte, sollte sich beeilen. Die Kreisverwaltung ist in der Zeit vom 28. bis einschließlich 30. Dezember 2020 geschlossen. Das betrifft alle Fachämter einschließlich der Kfz-Zulassungs- und der Fahrerlaubnisbehörde sowie das Kreisarchiv, teilte die Behörde mit. Auch Anfragen per Telefon oder E-Mail werden in dieser Zeit nicht beantwortet, heißt es weiter.

Telefonisch erreichbar sei in diesem Zeitraum jedoch das Bürgertelefon des Gesundheitsamts unter 03634/354 444. Es ist den Angaben zufolge zwischen dem 28. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 16 Uhr besetzt. Außerdem stehen die Hotline-Mitarbeiter am Sonntag, den 27. Dezember 2020 sowie am Wochenende 2./3. Januar 2021 jeweils von 10 bis 14 Uhr zur Verfügung. Vom 24. bis 26. Dezember 2020 sowie am 31. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 ist die Hotline nicht erreichbar.

Persönliche Vorsprachen im Landratsamt sind nach Terminvereinbarung noch bis einschließlich 22. Dezember 2020 möglich. Ab Montag, 4. Januar 2021 ist das Landratsamt voraussichtlich wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings werden die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises gebeten, ihre Anliegen soweit möglich per E-Mail oder telefonisch abzuwickeln. Für unbedingt notwendige persönliche Vorsprachen sind weiterhin mit den jeweiligen Sachbearbeitern vorab Termine zu vereinbaren.

Termine in der Kfz-Zulassungs- und der Fahrerlaubnisbehörde sind über die Online-Terminvergabe auf der Website des Landratsamts (https://spweb.lra-soemmerda.de/Seiten/Buergerservice.aspx) oder unter Telefon: 03634/354 600 zu buchen, bittet das Landratsamt.

Das Betreten der Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 9 und der Wielandstraße 4 ist nur mit einem Mund- und Nasenschutz und unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gestattet. In den Eingangsbereichen steht Handdesinfektion zur Verfügung. Personen mit Krankheitssymptomen (Fieber, Erkältung, Husten et cetera) dürfen die Gebäude des Landratsamts nicht betreten.