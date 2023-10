Im Weltladen Locodemu in Sömmerda wurde nach einem Vortrag zum Thema Rechtsextremismus angeregt diskutiert.

Vortrag über Rechtsextremismus sorgt in Sömmerda für Diskussion

Sömmerda. Entwicklungspolitische Veranstaltungen stoßen auf großen Anklang, weitere Angebote sind geplant.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen hat die WSD-Fachstelle – Weltoffen Solidarisch Dialogisch – in Kooperation mit dem Weltladen Locodemu einige Veranstaltungen zum Thema entwicklungspolitische Zusammenarbeit angeboten.

Die Stärkung von demokratischen Strukturen stand im Vordergrund, so auch bei dem Fachvortrag „Naturliebe und Menschenhass – Aktuelle extrem rechte Strömungen in Thüringen“. Moderiert durch die Heinrich-Böll-Stiftung und die Mobile Beratung in Thüringen (Mobit) ging es um völkische Bewegungen und rechtsextreme Siedlungsbestrebungen. Diese versuchte Einnahme von Gebieten im ländlichen Raum sowie die Verbreitung von Ideologien wird als Gefahr für die Demokratie angesehen und löste bei den Teilnehmenden der Veranstaltung große Besorgnis aus. Aber es führte auch zu einer regen Diskussion über die Wichtigkeit, sich gemeinsam für eine demokratische Gesellschaft einzusetzen und gegen Rechtsextremismus stark zu machen.

Zwei Filmvorführungen zu diesem Thema haben ebenfalls stattgefunden. Insgesamt wurde das Angebot sehr gut angenommen und Teilnehmende äußerten, dass es in Sömmerda mehr solcher Aktionen geben sollte. Dies wurde von July Gerlach von der WSD-Fachstelle zur Kenntnis genommen, weitere Veranstaltungen sollen geplant werden.