Wahre Helfer in Sömmerda für die Grüße vom Himmel

Sömmerda. Wie Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sömmerda Kinder in Osteuropa überraschen.

Wie bereits im Vorjahr unterstützen die Mitglieder der Sömmerdaer Baptisten-Gemeinde auch vor diesem Weihnachtsfest das Anliegen der Bibel-Mission Deutschland, Kindern in Heimen und armen Familien in Ländern Osteuropas Freude zu schenken. Unter dem Motto „Dich schickt der Himmel“, sendeten Aram Nomani, Christine Huke, Hajo Brandt und Gunther Winges (von links) 254 liebevoll zusammengestellte Weihnachtsüberraschungen mit einem Laster des DRK-Kreisverbands Waren am Mittwoch auf die Reise nach Moldawien. Besonders freute sich Christine Huke über die fleißigen Helfer in der Sammelstelle des Locodemu und über den großzügigen Geldregen vom Rotary Club Sömmerda, durch den weitere Geschenke gepackt werden konnten.