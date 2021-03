Die IG Metall Mitte plant in den kommenden Tagen weitere Warnstreiks in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Thüringen, so auch am 16. März bei der MDC Power GmbH in Kölleda. Die Gewerkschaft rufe alle Beschäftigten der Früh- und der Spätschicht auf, für zwei Stunden die Arbeit niederzulegen, so Bevollmächtigter Ilko Vehlow von der IG Metall-Geschäftsstelle Erfurt.