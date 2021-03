Andacht für Sömmerda: Was ist, wenn Beten wirkt?

Andacht zum Wochenende: Ralf Ossa, Pastor der ev. Freikirchen Erfurt und Sömmerda.

Hoffen Sie auch, dass die „Corona- Krise“ bald Vergangenheit ist? Es wird ja geimpft, wenn auch stockend. Die nächste Ruhepause „Bleibt über Ostern zuhause!“ ist verordnet. Viele Fragen bleiben offen.

Als Jesus vor 2000 Jahren am Palmsonntag im Pilgerzug nach Jerusalem einzog, hofften viele Menschen, er bringt die Rettung: Hosianna! Gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn!‹ Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das ´nun` kommt! Hosianna in der Höhe!« (Markus 11,9f)

Jesus sollte die Wende bringen. Hosianna – hebräisch: Hoschia na! – dieser Jubel ist eigentlich ein Stoßgebet, zu Deutsch: „Herr, hilf doch!“ „Rette doch!“

Hoffen Sie auf Rettung aus der Krise und beten Sie? Wenn ja: Was sagen Sie Gott?

„Jesus hilf doch!“ bete ich oft. Damit bekenne ich meine Ohnmacht und Hoffnung: „Jesus, Du kannst mir helfen!“ Beim Beten kommt es nicht auf viele Worte an. Das Stoßgebet: „Hilf doch, Herr!“ kann unsere ganz unterschiedlichen Erwartungen beinhalten, z.B.: „Hilf, dass ich schnell geimpft werde!“ - „Überwinde den Riss, der durch unsere Gesellschaft geht!“ - „Gib mir mein altes Leben zurück!“ - „Rette meinen Job und meine Beziehung, die Corona zu zerstören droht!“

Ich erzähle Jesus, was mich bewegt, was ich denke und empfinde, wonach ich mich sehne und wovor ich mich fürchte. Vielleicht scheint Ihnen das abwegig: „Hört denn wirklich da oben jemand zu, wenn ich bete?“

Was ist, wenn Beten wirkt? Was ist, wenn unsere Angst geht und wir neue Kraft bekommen?

Wechseln wir zu Jesus, dem dieses „Hosianna“, Hilf doch Herr! galt. Er ließ diese Bitte zu. Sein Name „Jesus“ bedeutet: Gott hilft! Gott rettet! Das war sein Programm. Wir nehmen Gott als Gott ernst, wenn wir Jesus zu Hilfe rufen. Doch wie half und wie hilft er?

Die Bitte „Herr, hilf!“ beantwortete er mit seinem Kreuzweg. Jesus ritt nicht auf einem Streitross, sondern auf einem Esel in Jerusalem ein. Er kam als König ohne Land, als Freiheitskämpfer ohne Armee und Waffen. Wenn Blut fließen musste, dann sollte es seines sein.

Sein Kreuzestod war kein Betriebsunfall. Jesus hatte es seinen Schülern mehrfach gesagt: Anders ist die Not nicht zu wenden! - Das entsprach nicht ihren Erwartungen; ich nehme an, auch nicht unseren. Was kann man denn von einem erwarten, der mit sich kurzen Prozess machen lässt?

Offenheit für Gott kann in Ablehnung und Hass umschlagen, wenn er unsere Erwartungen nicht erfüllt. Doch Gott mutet uns zu, den Kreuzestod von Jesus als Antwort auf den Ruf „Herr, hilf!“ zu beherzigen.

Um unsertwillen ließ sich Jesus auf Gottes bedingungslose Liebe zu uns festnageln! Aber zeigte sein qualvoller Tod nicht, dass unsere Hoffnung auf Gott ins Leere geht? So dachten zuerst seine Schüler, doch der Kreuzestod von Jesus war nicht das Ende. Er brachte die Wende! Jesus ging für uns ans Kreuz, um zu offenbaren: Auf Gott ist unbedingt Verlass. Er ist unsere Rettung. Gott hat Jesus vom Tod erweckt und das ewige Leben hervorgebracht. Todsicher ist nicht mehr sicher, denn Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Gottes Hilfe zielt weiter als auf die Wiederherstellung unseres normalen Alltags. Er will sein ewiges Leben mit uns teilen, jetzt und in Ewigkeit.

Wir können nicht absehen, was auf uns zukommt, aber wir können uns Jesus anvertrauen, in dem Gott auf uns zukommt. Er ist nur ein Gebet weit entfernt.