Wasserfest und offene Türen bei der Feuerwehr in Weißensee

Weißensee. Am Wochenende stehen Musik, Vorführungen und gesellige Stunden auf dem Programm.

In Weißensee wird ab Freitag das traditionelle Wasserfest auf der Festwiese am Gondelteich gefeiert. Los geht es am Freitag um 21 Uhr mit einer großen Disco und verschiedenen regionalen DJs.

Der Samstag wird ganz klassisch mit Tanz, kündigte Bürgermeister Daniel Ecke (Bündnis für Weißensee) an. Ab 20 Uhr spielt die Band „Rosa“ Live-Musik. Gegen 22 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk angekündigt.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik und Deftigem aus einer Gulaschkanone. Für die Kinder stehen Hüpfburg und Karussell bereit. Die Thepra stelle am Gondelteich zudem Boote zur Verfügung, so Daniel Ecke.

Parallel zum Wasserfest richtet die Freiwilligen Feuerwehr in Weißensee einen Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus in der Ulmenallee aus. Die Besucher erwarten dort am Samstag von 10 bis 16 Uhr eine Hüpfburg, ein Brandsimulator. Es wird gezeigt wie falsches Löschen eine Fettexplosion herbeiführt und wie es richtig geht. Zudem gibt es Einsatzübung und eine Modenschau. Für Speis und Trank ist mit Bratwurst. Brätel, Erbsensuppe und Kuchen gesorgt.