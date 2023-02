Wechsel in Sömmerdas Kultur-Abteilung

Sömmerda. Leiter Stefan Schmidt orientiert sich beruflich neu und geht nach Leipzig. Die Kreisstadt schreibt die Stelle neu aus.

Für Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Tourismus und Jugendarbeit bei der Stadtverwaltung Sömmerda, war die Eröffnung der Ausstellung „Mehr als eine Marke: 60 Jahre Soemtron“ Ende vergangener Woche im Stadtarchiv seine letzte offizielle als Abteilungsleiter bei der Stadtverwaltung, da er sich beruflich neu orientiert.

Die vergangenen fünf Jahre ließ er aus diesem Anlass noch einmal kurz Revue passieren, informierte Anett Hädrich von der Stadtverwaltung. Eine Zeit, in der viel passiert sei und in der er etliche erfolgreiche Projekte begleiten konnte. Als Beispiel nannte er die Anschaffung einiger neuer Instrumente in der Musikschule, die Auszeichnung „Erlesene Bibliothek“ für die Stadt- und Kreisbibliothek, die DTV-Auszeichnung der Tourist-Information sowie das Gedenk- und Bildungskonzept zum Außenlager Sömmerda sowie dessen begonnene Umsetzung. Nicht alle Projekte konnten verwirklicht werden, so Stefan Schmidt, viele Wünsche seien noch offen. Es gebe also weiterhin viel zu tun und er wünsche sich, dass einige der Impulse, die er gesetzt habe, auch nach seinem Abschied weiterverfolgt werden.

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) richtete vor dem zahlreichen Publikum seinen Dank an Stefan Schmidt für das, was er während seiner Zeit bei der Stadtverwaltung in der und für die Stadt Sömmerda erreicht habe. Dem fügte er seine Wünsche für einen erfolgreichen Start für Stefan Schmidt an dessen neuer Wirkungsstätte in Leipzig an.

Die Stadt Sömmerda hat die unbefristete Stelle als Abteilungsleiter Kultur, Tourismus und Jugendarbeit, zugehörig zum Hauptamt, zum 1. April 2023, neu ausgeschrieben.