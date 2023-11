Wegen Zigaretten: Diebe steigen über Dach in Sömmerdaer Supermarkt ein

Sömmerda. Durch das Dach gelangten Diebe in einen Sömmerdaer Supermarkt und verursachten dabei einen hohen Schaden.

Unbemerkt sind Diebe in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in einen Supermarkt in Sömmerda eingebrochen. Am frühen Morgen waren die Täter zunächst auf das Dach des Geschäfts gestiegen. Sie beschädigten dieses und gelangten so über die Zwischendecke in den Markt.

Dabei verursachten die Täter einen Schaden von etwa 5000 Euro. Aus dem Laden stahlen die Unbekannten unzählige Zigarettenschachteln. Wie hoch der Wert der Beute ist, ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.