Weidefleisch aus dem Alperstedter Ried

„Alperstedter Weidefleisch“ unter diesem Namen will die Universal Agrar GmbH, die für den Tierbestand im Alperstedter Ried zuständig ist, die Direktvermarktung von Rindfleisch starten. „Ende März soll das erste Rind geschlachtet werden“, kündigt Laura Grosser an. Die Agrarwissenschaftlerin ist gleichzeitig als Assistenz der Geschäftsführung tätig.

Das Unternehmen komme damit der großen Nachfrage nach Büffel- und Rindfleisch nach. Die Schlachtung und Vermarktung bestreitet das Unternehmen nicht selbst. Mit der Firma Kyffhäuser Weidefleisch habe man einen Partner gefunden, der über die notwendige Logistik verfüge. So unterhält das Unternehmen auch einen Hofladen sowie einen Online-Shop und bietet einen Lieferservice für den Landkreis Sömmerda und Erfurt an.

Vorgesehen ist, ab der 14. Kalenderwoche Fleischpakete von etwa fünf Kilogramm zum Verkauf anzubieten. Ansinnen ist, soviel wie möglich von den Tieren zu verwerten. In den Paketen wird Gulasch, Braten und Suppenfleisch genauso enthalten sein, wie Beinscheiben, Knochen Rouladen und Steaks.

„Wir sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird. Ist die Nachfrage groß, werden wir die Schlachtung fortsetzen“, erklärt Laura Grosser vorausblickend. Großes Ziel sei es, mit der Direktvermarktung das Weideprojekt Alperstedter Ried auf finanziell unabhängige Füße zu stellen.

Nachwuchs seit Anfang Februar

Froh ist Laura Grosser, dass Rinder, Exmoorponys und auch die Wasserbüffel im Alperstedter Ried gut über den Winter gekommen sind. Bereits Anfang Februar habe sich bei den Rindern der erste Nachwuchs eingestellt. Mittlerweile sind 17 Kälber, darunter zehn Bullen und sieben Kühe, zur Welt gekommen. Damit ist die Herde auf insgesamt 61 Tiere angewachsen.

Die Agrarwissenschaftlerin rechnet mit noch weiteren Jungtieren. Optimistisch ist sie auch, dass die Wasserbüffel im Mai für Nachwuchs sorgen werden. Aktuell zählt die Herde, die seit 2016 im Alperstedter Ried beheimatet ist, nunmehr 14 Tiere.

Darüber hinaus gibt es 20 Exmoorponys. Darunter befinden sich vier Junghengste, die Ende März kastriert werden. „Dies ist wichtig, um der Inzucht entgegen zu wirken“, erklärt sie. Ob vor der Kastration im vergangenen Jahr doch Paarungsversuche geglückt sind, bleibt eine Überraschung.

Um die Herde nicht weiter anwachsen zu lassen, sollen in diesem Jahr vier bis fünf Tiere in ein anderes Beweidungsprojekt abgegeben werden. Erst im vergangenen Jahr waren fünf Ponys in den Landkreis Börde für das Projekt „Naturnahe Ganzjahresbeweidung Seelsches Bruch“ umgesiedelt worden. „Den Tieren dort geht es gut“, berichtet Laura Grosser. Außerdem waren zwei Ponys an einen Reiterhof übergeben worden.

Guter Besucherzuspruch das ganze Jahr über

Um besser vor möglichen Trockenperioden im Alperstedter Ried besser gewappnet zu sein, sind laut Laura Grosser, Brunnen tiefer gelegt worden. Wie sie sagt, kehrt mit den steigenden Temperaturen das vielfältige Leben ins Alperstedter Ried zurück. Der im vergangenen August eingeweihte Moorerlebnispfad sei gut angenommen worden. Nur positive Einträge gebe es in dem Gästebuch, das die Stiftung Naturschutz Thüringen am Aussichtshügel am Pferderied ausgelegt hat. Die Stiftung hat die Realisierung des Projektes maßgeblich begleitet.

Interessenten an Alperstedter Weidefleisch wenden sich an Geraldine Rödiger unter der Rufnummer 0151/119 26 326 oder per E-Mail an weidefleisch@gmx.de