Weiden an der Unstrut bei Schallenburg gesteckt

Trotz des schlechten Wetters beteiligten sich am Samstag rund 20 Personen an der vom Naturschutzbund organisierten Weiden­steckaktion in Schallenburg. Etwa 100 Stecklinge wurden an der Unstrut in die Erde gesetzt und sollen dem Biber helfen, im Winter mehr Nahrung zu finden. Denn die Hauptnahrung des Tieres sind in der kalten Jahreszeit Gehölze – und die gibt es am Gewässerufer viel zu wenig.

Als die Naturfreunde am Morgen unter der Brücke mit der Pflanzaktion begannen, regnete es noch ziemlich heftig. Doch dann hörte es auf, und die Teilnehmer konnten bis zum Mittag alle Stecklinge in die Erde bringen. Neben einigen Bürgern und dem Sömmerdaer Kinder- und Jugendparlament war auch Ortsteilbürgermeister Christian Güttel (Linke) mit von der Partie. Auch wenn einige Leute, auch eine Schulklasse aus Erfurt, wegen des Wetters abgesagt hatten, sei es doch eine gelungene Aktion gewesen, freute er sich.

Gestern dann fand im warmen Gasthof Bierbach das Martinshörnchen-Backen statt, an dem sich viele Mütter beteiligten.