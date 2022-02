Weiden-Ruten werden zum Zaun im Alperstedter Ried

Alperstedt. Veränderungen am Rundweg sollen mehr Sicherheit für Besucher bringen.

Es war wieder einmal Zeit für Kurzhaar-Frisuren im Alperstedter Ried. Die Kameraden der Feuerwehr Alperstedt gingen am Samstag bei schönstem Sonnenwetter ausgewählten Kopfweiden an den Kragen, um ihnen dank des geringeren Gewichtes ein längeres Leben zu ermöglichen, informierte die Stiftung Naturschutz Thüringen. Denn je dicker die Äste auf den Köpfen der Weiden, desto größer sei das Gewicht und die Gefahr auseinander zu brechen.

Über die Zweige freuen sich wieder die Weidetiere. Einen Teil der Ruten hat Stiftungsmitarbeiterin Stella Schmigalle mit ehrenamtlich engagierten Menschen gerettet, um sie rund um den Aussichtsturm als lebendigen Sichtschutzzaun in den feuchten Boden zu stecken. Damit will die Stiftung die Besucherlenkung ab Mitte März so anpassen, dass die seltenen und störungsempfindlichen Wiesenbrüter im Bereich der Feuchtflächen um den Bohlenweg weniger gestört werden. Gleichzeitig soll der Aussichtsturm mit dem schönen Blick über die Moorlandschaft ganzjährig ohne Kontakt mit den Weidetieren betreten werden können.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Rundweg sowie der Bohlenweg und damit auch der Durchgang zwischen Haßleben und Alperstedt bleiben deshalb ab Mitte März für dreieinhalb Monate geschlossen. Die Stiftung Naturschutz Thüringen hofft auf das Verständnis der Besucher zugunsten der seltenen Tierarten. Ab Juli soll der Durchgang zwischen Alperstedt und Haßleben dann wieder möglich sein.

Der Rundweg mitten durch die Weide allerdings werde der Vergangenheit angehören, so die Stiftung. Stattdessen würden Bereiche geschaffen, in denen die Besucher ohne direkten Kontakt zu den Weidetieren das Gebiet erleben können und trotzdem gute Aussichten auf die beeindruckenden tierischen Landschaftspfleger behalten. So soll die Sicherheit für Besucher erhöht werden.

„Wir reagieren hiermit auf Hinweise aus der Bevölkerung und die erhöhten Besucherzahlen bei gleichzeitig höheren Tierzahlen mit zahlreichen Kälbern. Bisher ist glücklicherweise noch nie etwas passiert und so soll es auch bleiben!“, so Schmigalle.

An den Märzwochenenden werden Stiftungsmitarbeiter und ehrenamtliche Unterstützer im Alperstedter Ried sein, um Fragen zu beantworten und mit Hintergrundinformationen für Verständnis zu werben. Auch geführte Wanderungen werden dann wieder angeboten.

Wer den Sichtschutzzaun mit vollenden will, kann sich Samstag, den 12. März vormerken. Dann werde gemeinsam wieder angepackt und auch der Wilde-Weiden-Weg soll wieder mit Hackschnitzeln gut begehbar gemacht werden.