Weihnachten etwas kleiner – was mag das bewirken?

Er will der kleinste Weihnachtsmarkt der Welt sein. Gleich hier bei mir nebenan vor der früheren Schule in Günstedt, dem heutigen Haus „Im Sonnenstrahl“.

Da stehen eine kleine Bude und ein Lichterbaum. Und es findet sich die eine oder andere Kleinigkeit, für die zugunsten eines Kinderhospizes gespendet wird. Wenn auch der traditionelle Familienadvent hier in diesem Jahr ausfallen musste, wenn es landauf und landab keine Weihnachtsmärkte gibt, in Günstedt hat er täglich geöffnet, ob es nun der kleinste ist oder nicht.

Für uns alle wird ja Weihnachten etwas kleiner und bescheidener ausfallen. Meine Familie ist über halb Norddeutschland verteilt, und wir werden uns über die Feiertage nicht sehen können, jedenfalls nicht alle zusammen.

Das Weihnachtskonzert kommt aus dem Radio, dem Fernsehen oder dem Internet und die meisten Weihnachtsgottesdienste werden ein ganz anderes Format haben. Künstlern und Geschäftsleuten fehlen die Einnahmen, doch bei allem sehe ich in einem kleineren Weihnachten auch eine Chance. Müssen wir uns Jahr für Jahr zwischen Glühwein und Bratwurst über die Weihnachtsmärkte schieben lassen? Dürfen die Geschenke kleiner ausfallen? Kann der Baum mal etwas kleiner sein, dann ist er schneller geschmückt?

Oder das Festessen bescheidener, dann muss man oder besser gesagt Frau nicht so lange in der Küche stehen? Weniger Leute am Tisch heißt auch, man hat mehr Zeit zum Zuhören, um Fragen zu stellen, um mit denen zu reden, die kommen konnten. Weihnachten etwas kleiner ist auch Weihnachten.

Am dritten Advent erinnern wir in den evangelischen Kirchen an Johannes, den Täufer, man kann sagen, er hat Jesus den Weg bereitet. Er lebte sehr bescheiden an einer Furt am Jordan, dem Fluss im Heiligen Land, trug einen Kamelhaarmantel und ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig.

Mit Donnerpredigtengegen Unrecht und Gewalt

Dort rief zu er zu einem gottgefälligen Lebensstil auf, kritisierte soziale Ungerechtigkeit, Unrecht und Gewalt. Schließlich taufte Johannes die Leute als Bestätigung ihres Umkehrwillens. Es müssen wohl richtige Donnerpredigten gewesen sein, die aus seinem Mund kamen, von Otterngezücht ist die Rede und vom Zorn Gottes.

Doch so gewaltig er auftrat, er wusste auch um seine Grenzen, besonders wenn es um Jesus ging. Ein Stärkerer werde nach ihm kommen und er selbst sei es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen (Matthäus 3). Als dann Jesus zu ihm kam, musste er Johannes erst mal überreden, um auch von ihm getauft zu werden. Jesus wollte nicht besser oder größer sein als die anderen Menschen. Und noch kleiner und bescheidener hatte sein Leben begonnen, an einem unbedeutenden Ort am Rand der Wüste, als Kind einfacher Leute, ein Futtertrog wurde sein erstes „Bett“. Da war nicht einmal der allerkleinste Weihnachtsmarkt.

„Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß.“ So singt Gerhard Schöne in einem Lied, das er kurz vor der Wende schrieb. Und weiter: „Manchmal denk ich traurig: Ich bin viel zu klein! Kann ja doch nichts machen! Und dann fällt mir ein: Erst einmal beginnen. Hab ich das geschafft, nur nicht mutlos werden, dann wächst auch die Kraft.“

Mut und Kraft brauchen wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit und für das neue Jahr, das noch weitgehend von Corona bestimmt sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass man in zwei Jahren sagen wird: „Wisst ihr noch 2020, da mussten wir Weihnachten kleiner und bescheidener feiern, aber war es nicht dennoch ein schönes Fest? Wir waren immerhin auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt.“

Ihnen einen schönen dritten Advent und bleiben Sie gesund!