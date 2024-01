Weihnachten geht in die Verlängerung

Der Weihnachtsstern leuchtet auch am Eingang der St.-Marien-Kirche in Bleicherode.

Günstedt Gedanken zum Wochenende: Pfarrer Joachim Salomon aus Günstedt über den 6. Januar und einen vierten König

Zunächst wünsche ich Ihnen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die wir jede Woche für Sie die Gedanken zum Wochenende schreiben, ein gesundes und gesegnetes, ein frohes und uns allen ein friedliches Jahr 2024. Die ersten Tage sind schon wieder vergangen und hier in Günstedt werden heute, am 6. Januar, die Weihnachtsbäume von den Häusern abgeholt und dann verbrannt. Für das leibliche Wohl ist dabei auch gesorgt. In anderen Orten mag es ähnlich sein. Ein schöner Brauch, aber ehrlich gesagt, ist es mir dafür noch zu früh im Jahr. Mein kleiner Weihnachtsbaum bleibt bis zum 2. Februar stehen, und auch die Sterne leuchten noch einige Wochen aus den Fenstern des Günstedter Pfarrhauses. Nach und nach verlöschen sie, bis ich den letzten ebenfalls am 2. Februar abhänge.

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt Foto: Joachim Salomon

An diesem Tag, Lichtmess genannt, endet der Festkreis der Weihnachtszeit nach dem Kirchenjahr. Bis dahin reicht die Erscheinungszeit, griechisch Epiphanias. Es geht nun mehr um Gottes Erscheinen in der Welt als um das Kind in der Krippe, obwohl in der frühchristlichen Zeit am 6. Januar die Christgeburt gefeiert wurde. Später dachte man mehr an die Taufe Jesu und an die Magier, die im Matthäusevangelium einem Stern folgend das Jesuskind besuchten. Aus ihnen wurden später die Heiligen Drei Könige, als die sich in unserer Zeit Kinder und Jugendliche verkleiden. Nach Weihnachten ziehen sie durch die Straßen, singen Lieder und sammeln Spenden, in diesem Jahr für die Erhaltung des Regenwaldes in Amazonien.

Über die Türen der Häuser, wohin sie eingeladen werden, schreiben sie die neue Jahreszahl und die Buchstaben C M B. Das heißt: Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus. Nebenbei verbergen sich hinter den drei Buchstaben auch ihre legendären Namen: Caspar, Melchior, Balthasar.

Am 6. Januar, an dem vor einigen Jahrhunderten übrigens noch das neue Jahr begrüßt wurde, geht Weihnachten gewissermaßen in die Verlängerung.

Schließlich war noch von einem vierten König die Rede, nicht in der Bibel, sondern auch als Legende. Mit verschiedenen Namen ist er überliefert. Nach einem russischen Märchen, das der Schriftsteller Edzard Schaper in seinem Buch „Der vierte König“ bekannt gemacht hat, hieß er Coredan und nahm drei kostbare Edelsteine für das Jesuskind mit auf die Reise zu ihm. Diese erreichen Jesus aber weder früher noch später. Und er selbst verfehlte seine drei „Kollegen“, weil sein Reittier lahmte und machte sich nun allein auf den Weg ins heilige Land. Den ersten Edelstein schenkte er einem weinenden und blutenden Kind, den zweiten einer verarmten Familie, deren Vater verstorben war und die versklavt werden sollte. Mit dem dritten bewahrte er im Krieg ein Dorf vor der Verwüstung und die Männer dort vor dem Tode. Als er dann einen Galeerensträfling auslösen wollte, hatte er keinen Stein mehr und ließ sich an dessen Stelle in Ketten legen.

Nach vielen Jahren kam er frei und sah den Stern wieder. Dieser führte ihn zu einem Mann, der am Kreuz hing und zu ihm sagte: „Du hast mich getröstet, gekleidet, gerettet.“ Und Coredan merkte, dass er all die Jahre längst gefunden hatte, wen und was er suchte. Indem er anderer Menschen Leben rettete und sie froh machte, hatte er Christus beschenkt, ohne dem Kind etwas gegeben zu haben. Seine Hände waren leer, aber sein Herz reich. Möge in diesem Sinn auch ein Stern sein, der Sie durch das neue Jahr leitet!