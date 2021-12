Weihnachten zum Abhotten

Die Geschmäcker sind verschieden – auch was die Weihnachtsbeschallung angeht.

Es gibt ja so persönliche Hitlisten. Eine für jeden Anlass. Und also auch für Weihnachten. Klar, dass da die familiäre Prägung durchschlägt. Aber so ganz in Stein gemeißelt ist dann doch nicht alles. Bachs Weihnachtsoratorium – natürlich nur von den ganz alten Scheiben aus dem vergilbten Schuber, wo jeder Eingeweihte der Stelle entgegenfiebert, wo sich die Nadel aufhängt – hat jedenfalls auf Platz 1 gehörig Konkurrenz bekommen. Was wiederum an den neuen Medien liegt. Im familieninternen Ranking steht im Moment „It ain’t me“ (Fortunate Son) von Creedence Clearwater Revival ganz vorn – nicht unbedingt adventlich besinnlich, aber dafür auch nicht ganz taufrisch. Die Spitzenposition von CCR in den Weihnachtscharts begründet sich auch eher in der im Familienchat geteilten Performance eines weitgehend unbekannten und ganz und gar nicht langhaarigen Nachwuchskünstlers. Mein Neffe hat das Stück aus der Feder von John Fogerty als dafür geeignet auserkoren, dazu im Weihnachtsschlafanzug – wie hätte man früher gesagt? – „abzuhotten“. Wo der Junge das herhat? Aus dem Kindergarten wohl eher nicht. Das ist ganz klar und direkt in der väterlichen Linie vererbt. Und das über mehrere Stufen. Ich nehme trotzdem an, Bach hat den längeren Weihnachts-Atem.