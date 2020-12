Weihnachtliche Stimmung trotz Maskenpflicht

Carsten Tupaika, Lehrer für Blechblasinstrumente an der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda, Mitgliede der Turmbläser und Leiter der Jugend-Big Band „Jambory“ spielte am Freitag weihnachtliche Lieder vom Turm der Bonifatius-Kirche.

Sömmerda. Lange Einkaufsnacht in Sömmerda wartet mit Turmblasen, illuminiertem Rathaus und vielen Überraschungen auf.

Weihnachtslieder, live gespielt vom Turm der St. Bonifatius-Kirche, waren für Yvonne Aulich ein guter Grund, am Freitagabend zur langen Einkaufsnacht in Sömmerdas Innenstadt zu kommen. „Das ist doch etwas ganz anderes als von CD“, freute sie sich, als sie Turmbläser Carsten Tupaika nicht nur hören, sondern auch hoch oben sehen konnte. Gut gefiel ihr auch das besonders angeleuchtete Rathaus. Das hatte auch die Blicke von Julia Herzog auf sich gezogen. Die verlängerten Öffnungszeiten nutzten sie, um ein paar Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Dass sie dabei auch das ein oder andere Schnäppchen schlagen konnte, freute sie um so mehr.