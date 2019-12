Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsball der ASG-Ehemaligen

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Sömmerda zum „Weihnachtsball der Ehemaligen“ ins Volkshaus ein. Am Samstag, 21. Dezember, treffen sich die Abiturjahrgänge der letzten Jahre immer wieder gern, um alte Freunde und Bekannte zu treffen. „Patricia & Friends“ werden als Live-Band von 20 Uhr bis 1 Uhr für die musikalische Unterhaltung sorgen. Geplant ist zudem ein Auftritt der Band „PICS“, in der ehemalige Schüler des ASG spielen. Der Kartenvorverkauf (8 Euro, bis Freitag) ist über das Sekretariat im Haupthaus organsiert.