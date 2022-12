Der Gemischte Chor der Landesschule Pforta macht auf seiner Weihnachtstournee auch Station in der Rokokokirche in Großneuhausen.

Weihnachtskonzert in der Rokokokirche in Großneuhausen

Ein Weihnachtskonzert mit dem Gemischten Chor der Landesschule Pforta findet am Donnerstag, den 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche in Großneuhausen statt. Wie Karola Jessing vom Gemeindekirchenrat informiert, ist der Eintritt frei, es werden Spenden für die Finanzierung der Veranstaltung und die weitere Sanierung der Kirche gesammelt. Für Glühwein und andere wärmende Getränke werde gesorgt, trotzdem könne es nicht schaden, sich eine wärmende Decke mitzubringen.

Die Landesschule Pforta ist ein traditionsreiches Internatsgymnasium in Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt, das begabte Schülerinnen und Schüler in den Spezialisierungsbereichen Sprachen, Musik und Naturwissenschaften fördert, so Karola Jessing. Das musikalische Aushängeschild der Schule seien die beiden Chöre.

Das Weihnachtskonzert bildet den Abschluss eines prall gefüllten Veranstaltungsjahres in Großneuhausen. Künstler aus Hessen, der Schweiz, aus München, Bulgarien und aus der Region traten auf. „Da die Kirche nicht beheizt werden kann, gehen wir jetzt erst einmal in die Winterpause und in die Planung für das nächste Jahr. Alle Künstler würden gerne wiederkommen und Clown Fietze, der seine Orgelführung für Kinder in diesem Jahr krankheitsbedingt absagen musste, wartet auch schon auf einen Termin“, kündigt Karola Jessing an.