Bilzingsleben. Der beliebte Weihnachtsmannlauf in Bilzingsleben fällt aus. Ein Rotrock kommt trotzdem zu den Kindern.

Weihnachtsmann beschert in Bilzingsleben

Der beliebte Weihnachtsmannlauf in Bilzingsleben fällt wegen der allgemeinen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung aus. Ein Rotrock hat sich aber trotzdem am kommenden Samstag, 12. Dezember, angekündigt. Wie zu jedem Weihnachtsmannlauf und Weihnachtsmarkt in Bilzingsleben möchte er Kindern der Gemeinde kleine Überraschung hinterlassen.

In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können sich Mädchen und Jungen aus Bilzingsleben auf dem Kirchhof vor der Kirche eine kleine Gabe vom Weihnachtsmann abholen. Wie die Gemeinde über die sozialen Medien informiert, wartet eventuell auch noch eine kleine tierische Überraschung auf die Kinder.