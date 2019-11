„Wir vom Kindelbrücker Jugendtreff möchten bedürftigen Familien und insbesondere deren Kindern helfen und kleine Weihnachtswünsche erfüllen“, ruft die Kindelbrückerin Elisa Wagner auf. In Anlehnung an ähnliche Aktionen, die seit einigen Jahren deutschlandweit stattfinden, möchte man in diesem Jahr auch in der Landgemeinde Kindelbrück Kinderaugen zum Leuchten bringen, so die Initiatorin.

Zur Umsetzung der Herzensangelegenheit benötige das Organisationsteam die Unterstützung von Einwohnern und Gewerbetreibenden der Region.

Seit dieser Woche steht im Kindelbrücker Mehrgenerationenhaus ein weihnachtlicher Wunschbaum bereit. Bedürftige Familien können sich Wunschkärtchen bei den Teenies des Jugendtreffs jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr abholen oder selbst einen Wunschzettel im A5-Format erstellen und am Baum anbringen. Bis zum 30. November soll so der Weihnachtsbaum Stück für Stück mit Wünschen im Wert von etwa 20 Euro bestückt werden, heißt es in dem Aufruf.

„Ab dem 1. Dezember sind Spender herzlich eingeladen, unsere Aktion zu unterstützen“, wünscht sich Elisa Wagner. Die Spendenengel können sich diese Kärtchen abholen und das entsprechende Geschenk bis zum 12. Dezember weihnachtlich verpackt und mit dem Namen versehen im Kindelbrücker Mehrgenerationenhaus abgeben. Zum krönenden Abschluss der Aktion werden die Präsente im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier bei Kaffee, Kuchen und einem weihnachtlichen Programm an die Kinder übergeben. „Wir hoffen, dass wir gemeinsam ein Zeichen gegen Kinderarmut und für den Zusammenhalt in unserer Landgemeinde setzen können“, so Elisa Wagner. Im Blick hat das Jugendtreff-Team auch den Kindelbrücker Weihnachtsmarkt am 7. Dezember. Dort will es wieder mit einem Verkaufsstand präsent sein.

„Wir würden uns riesig freuen, wenn wir wieder so viel Unterstützung bekommen würden wie im letzten Jahr. Wer also Tannenzweige, Kerzen oder anderes Bastelmaterial zur Verfügung stellen kann, darf sich gern mit uns in Verbindung setzen“, so die Organisatorin. (ir)