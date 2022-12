Weihnachtswagen hält auf dem Sömmerdaer Markt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Sömmerda hält am 3. Dezember der grüne Weihnachtswagen einer Krankenkasse und bietet ein Mitmach-Programm.

Sömmerda. Neben dem gemeinsamen Musizieren steht der gute Zweck im Mittelpunkt – Erlös geht ans Netzwerk Regenbogen.

Die AOK plus macht am 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt in Sömmerda Station – mit dem grünen Weihnachtswagen der Krankenkasse. Besucherinnen und Besucher könnten am Stand für das Netzwerk Regenbogen spenden, das unter anderem die Sömmerdaer Tafel betreibt. Der Erlös werde am selben Tag übergeben, so die Krankenkasse. Alle Spender erhalten als Dankeschön ein grünes LED-Leuchtherz zum Anstecken.

Außerdem gibt es Angebote für die ganze Familie. Die Sängerin Saskia Briczin wird mit den Besuchern singen und in der Sing-a-Song-Box können Weihnachtslieder samt persönlicher Botschaft auf einer Grußkarte aufgenommen und als Geschenk mitgenommen werden.