Weihnachtswunsch einer traurigen Hündin

Sömmerda. Serie Tiere suchen ein Zuhause: Ein Mischling soll in ein gepflegtes Zuhause vermittelt werden.

In dieser Folge meldet sich das Sömmerdaer Tierheim am Wasserweg 9 mit der gepflegten und liebenswerten Hündin Zensi zu Wort. Zensi ist eine Mischlingshündin und sieben Jahre alt. Man sieht ihr das Alter aber überhaupt nicht an. Sie ist wirklich eine sehr gepflegte Hündin. Ihr Vorbesitzer musste sie schweren Herzens aus familiären Gründen abgeben.

Zensi ist auch sehr gut erzogen. Sie beherrscht alle Grundkommandos und läuft sehr gut an der Leine, teilt das Tierheim mit. Diese Hündin liebt es, in einem gepflegten Zuhause zu wohnen. Sie macht auch nichts kaputt und liegt sehr gern auf Couch und Sessel. Zensi ist auch geimpft, gechippt und hat einen EU- Impfausweis.

Wer sich in diese Hündin verliebt hat, darf nicht lange warten, denn ab 22. Dezember hat das Tierheim wie jedes Jahr über Weihnachten geschlossen. Außerdem ist der normale Besucherverkehr wegen der Corona-Krise ausgesetzt. Interessenten melden sich bitte vorher unter Telefon: 03634/610628 an.