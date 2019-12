Weißensee: Runneburg im Lichterglanz

„Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit, wie bunt bist du, so warm so hell. Rote Nasen und auch Bäckchen, süßer Duft liegt in der Luft. Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit, hältst so manche Leckerei für uns bereit.“

Die Weihnachtsengel Milena und Isabell beschenkten jedes Kind, das ein Weihnachtsgedicht oder ein Liedchen vortragen konnte. Foto: Michael Gröschner

Am 3. Adventswochenende war es endlich soweit. Die Runneburg in Weißensee erstrahlte so farbenfroh und hell im Glanz der vielen bunten Lichter. Sowohl im Burghof als auch im ehemaligen Schulgebäude tummelten sich viele Schaulustige an den Ständen der Händler oder machten es sich bei dem windigen verregneten Wetter an der beheizten Feuertheke gemütlich. Viele tranken Kaffee und aßen Kuchen im Weihnachtscafé oder lauschten den Klängen der vielen vielen Künstler, die sich in einem bunten Weihnachtsprogramm an den beiden Tagen zeigten.

Allerlei Verlockungen

Der süße Duft der vielen Leckereien und des Glühweins verbreitete zusätzliche Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest unter den Gästen. Bis gegen 22 Uhr konnte am Samstag auch das Angebot der Mitarbeiter der Thepra und von Kinderanimateurin Bianca Lange zum Basteln von kreativen Weihnachtsüberraschungen genutzt werden. Besonders gut kamen die weihnachtlichen Dekorationen im Glas und auf den Holzscheiben bei den Kindern an. Aber auch Weihnachtsstern, Weihnachtsbäume, Engel oder lustige Wichtelmützen aus bunter Pappe, Filz oder Wolle standen bei den Kindern hoch in Kurs. Egal, Hauptsache selbst gebastelt.

Vivien Götze und Amy Bechstedt aus Jena gefällt der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt. Der ist ganz anders als der in Jena, viel gemütlicher. Foto: Michael Gröschner

Das Angebot ließen sich auch Vivien Götze und Amy Bechstedt aus Jena nicht entgehen. Sie waren zu Besuch am Wochenende in Weißensee und berichteten, dass der Papa von Vivien hier zur Schule gegangen ist.

Viel Abwechslung

Wer gern etwas Handgefertigtes haben wollte, aber selbst nicht die Zeit oder Geduld dazu hatte, der konnte auf dem gesamten Weihnachtsmarkt allerhand Sachen zum Verschenken oder Sich-selbst-Beschenken finden. Angefangen von kleinen hölzernen Figuren über Schmuck aus Ton oder Stoff, Weihnachtsdeko aus Filz, allerhand Düften zum Räuchern, Naturkosmetik aus Bio-Rohstoffen oder handgefertigte Wollkleidung aus Alpakawolle.

Wie aus Wolle ein paar warme Socken oder eine Weste wird, konnten die kleinen Gäste bei Monika Axt erfahren. Die Hobbyspinnerin und Näherin spann am Spinnrad ihre Wolle, aus deren Fäden sie dann Bekleidung herstellt. Sie ist am nächsten Wochenende noch einmal auf dem Weihnachtsmarkt der Baumschule Wulf zu Gast und bereits ab Januar werden Ostereier designt.

Kinder setzen Glanzlicht

Während draußen auf der Bühne die Blumenstädter Blechvögel die Gäste mit heiteren Gedichten und weihnachtlichen Liedern durch den Nachmittag begleiteten, gaben die Schloßvippacher Orgelpfeifer ihr Konzert im Weihnachtscafé. Das wohl schönste Glanzlicht des Wochenendes auf dem Weihnachtsmarkt in Weißensee setzten die Kinder des Kindergarten „Wiesengrün“. Sie wärmten die Herzen der Gäste mit Weihnachtsliedern und Gedichten und wünschten so allen Eltern Großeltern und Gästen eine frohe und schöne Weihnachtszeit. Um allen Kindern bereits an diesem 3. Advent eine kleine Freude zu machen, kamen extra die beiden Weihnachtsengel Milena und Isabell auf den Weihnachtsmarkt und lauschten freudig den Liedern und Gedichten der Kinder.