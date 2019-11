Weißensee: Stadtratssitzung im Schnelldurchlauf

Langsam weihnachtet es auch in Weißensee. Der Baum vorm Rathaus steht seit Montag. Und noch am gleichen Abend hat auch der Stadtrat sein Jahrespensum abgeschlossen.

So langsam wird es auch in der Landgrafenstadt weihnachtlich. Die Straßen-Deko hängt, der große Weihnachtsbaum vorm Rathaus steht seit Montag – und im Dienstzimmer von Bürgermeister Matthias Schrot ist auch seit Dienstag Mittag der fortgeschrittenen Jahreszeit entsprechend geschmückt. Auch der Jahresreigen der Stadtratssitzungen ist seit Montag abgeschlossen. In einer halben Stunde war der öffentliche Teil vorbei. „Es war ja auch nichts weiter Spannendes mehr auf der Tagesordnung“, sagt Matthias Schrot und freut sich, dass dennoch – wie eigentlich immer in Weißensee – relativ viele Bürger die Sitzung verfolgten.