Weißensee sucht für 23. April Wahlhelfer

In Weißensee sind die Bürgerinnen und Bürger am 23. April 2023 aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. (Symbolbild)

Weißensee. 42 Personen werden für das Ehrenamt bei der Wahl in Weißensee benötigt.

Für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters am 23. April 2023 sucht die Stadt Weißensee Freiwillige, um für die Durchführung die notwendigen sieben Wahlvorstände berufen zu können. Die Wahlvorstände sollten mindestens aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, drei Beisitzern und einem Schriftführer bestehen, informiert Wahlleiter Jens Peter.

Insgesamt werden für den 23. April 42 ehrenamtliche Mitglieder für die Wahlvorstände in Weißensee mit seinen Ortsteilen benötigt. Peter ruft deshalb alle interessierten Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Bereitschaft für die Tätigkeit in einem Wahlehrenamt zu erklären. Gleichzeitig ruft er nochmals alle in der Stadt Weißensee vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, Vorschläge für die Besetzung der Wahlehrenämter zu unterbreiten.

Die Bereitschaftserklärung der Bürgerinnen und Bürger sowie die Vorschläge der Parteien und Wählergruppen werden bis zum 24. Februar erbeten unter der Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Anschrift. Die Bereitschaftserklärung kann schriftlich an die Stadtverwaltung Weißensee, Sekretariat, Marktplatz 2, 699631 Weißensee gerichtet oder in der Stadtverwaltung Weißensee im Sekretariat des Bürgermeisters abgegeben werden.