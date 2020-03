Weißensee will Gestaltungsraum nutzen

Die bei Haushaltsdiskussionen oft übliche Generaldebatte blieb am Montagabend in Weißensee aus. Es gab wohl nicht mehr viel zu sagen. Wenn bei einem Gesamtvolumen des Haushalts von stolzen 15.309.461 Euro (8.561.075 Euro im Verwaltungshaushalt und 6.748.386 Euro im Vermögenshaushalt) einzig „Kleinigkeiten“ hinterfragt werden, spricht das entweder für die auch öffentlich gelobte Qualität der Vorbereitung oder dafür, dass es nichts zu meckern gibt. Vielleicht ja beides. Zugestimmt haben jedenfalls alle Stadtratsmitglieder.

Kritik an Details und ein Fingerzeig

Moniert hatte zuvor Christian Ziernberg nach dem von der Verwaltung unterstützten Durcharbeiten „von 500 Seiten Papier“ für die Fraktion Bündnis für Weißensee (BFW), dass diese sich für die Spielplätze in der Stadt mehr Geld als die eingestellten 9000 Euro gewünscht hätte. Und Sebastian Neblung (Fraktion SPD/Die Linke) thematisierte seine „Bauchschmerzen“ dabei, einer Erneuerung der Möblierung in der Ratsbrauerei zustimmen zu sollen. Sicher, die sei jetzt 20 Jahre alt, aber der Weißenseer Sonderfall, dass hier Mieter gleich Vermieter (also Wirt gleich Bürgermeister/d.R.) ist, müsse „man besonders im Auge behalten“. Sein Fazit, nach einem Lob an die in dieser Angelegenheit uneingeschränkte Offenheit der Verwaltung, lautete: „Kann man machen, muss man nicht machen.“ Ein Ablehnungskriterium sah er darin aber nicht. Zusammen mit der Einrichtung der Stadtinformation sollen für die Ratsbrauerei-Bestuhlung 40.000 Euro aufgewendet werden.

Von Neblung kam auch noch ein Fingerzeig in die Zukunft. Er regte an, darüber nachzudenken, die im jetzt beschlossenen Etat nicht eingerechneten Mittel aus dem am Freitag im Landtag beschlossenen kommunalen Investitionspaket „anzusparen“. Es gelte, im Blick zu behalten, dass irgendwann auch die Abwasserproblematik in der Weißenseer Kern-, speziell Altstadt gelöst werden müsse. Die im aktuellen Etat gelisteten Ausgaben für die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile Scherndorf, Schönstedt und Waltersdorf in Höhe von 3,32 Mio Euro (Förderanteil 1,8 Mio. Euro) seien erst der Anfang.

Bürgermeister sieht Haushaltsumsetzung als große Herausforderung

In seiner Vorstellung der Haushaltssatzung hatte Bürgermeister Matthias Schrot den Etat zuvor als „erneut relativ umfangreich“, sowie als „für eine kleine Stadt „nicht ohne“ und als große Herausforderung bezeichnet. Das Zahlenwerk auszugleichen, gelang ohne Kreditaufnahme. Die Hebesätze für die Steuern bleiben unverändert. Auch Verpflichtungsermächtigungen wirken nicht nach. Wohl aber greift Weißensee in die Rücklage – und das recht tief. Genau 1.497.532 Euro sollen ihr in 2020 entnommen werden, sodass sie Ende des Jahres noch etwa 1,5 Mio. Euro groß ist. Weißensees Schulden, die sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 10,352 Mio. Euro beliefen, stünde eine jährliche Tilgung von rund 300.000 Euro entgegen, womit sie bis Ende 2024 auf noch etwa 8,86 Mio. Euro reduziert würden. Schrot dazu: „Im übrigen muss man hier differenzieren. Schulden sind das nur, wenn man sie nicht zurückzahlen kann. Wir haben Verpflichtungen!“

Investive Schwerpunkte betreffen Kernstadt wie Ortsteile

Zu den investiven Schwerpunkten in 2020 der Stadt Weißensee zählen laut Schrot Arbeiten am Rathaus, an der Grundschule, am Sportplatz Ulmenallee (Fertigteilgaragen), am Schwimmbad (Spielplatz, Fußball- und Volleyballfelder), am Friedhof in Weißensee (Inventar und weitere Urnengemeinschaftsanlage), Restarbeiten an der Kita (Personaltoilette, Bodenbelag), am Gondelteich (Dächersanierung) sowie die Schaffung von Parkmöglichkeiten an Kita und Promenade. Investiert wird zudem in die Dorfgemeinschafts-/Vereinshäuser von Scherndorf (Küche und Bestuhlung), Ottenhausen (Heizung, Bühne, Treppe), Scherndorf (schrittweise Sanierung) und Herrnschwende (Heizungsaustausch, Kläranlage). Größere Posten beanspruchen ausgabenseitig wie auch in den Förderanteilen die Weiterführung der Stadtmauersanierung und vor allem die Sanierung des Schützenhauses.

In die Planung zur Erschließung eines neuen Wohngebiets werden 50.000 Euro investiert. 210.000 Euro fließen in Sanierungsarbeiten an diversen städtischen Wohnungen und Objekten sowie die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Schrot: „Es haben ganz sicher nicht alle Wünsche Berücksichtigung gefunden. Aber nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr.“

Geld für kleine Ehrengeschenke und Blumengrüße ist auch im Etat. Zweimal wurde davon zur Sitzung Gebrauch gemacht: Gratuliert wurde Sebastian Schröter (CDU, Herrnschwende), der am Sitzungstag Geburtstag hatte, und Sven Urland (CDU, Ottenhausen). Er hatte am Vortag sein „Wiegenfest“ und ist außerdem seit dem 1. März stolzer Papa.