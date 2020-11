Pünktlich zum bevorstehenden ersten Advent hat der Weißenseer Marktplatz seit Freitagmittag eine lange vergessene Zierde zurück. Ein Weihnachtsbaumadventskalender steht jetzt dort. Initiiert hat diesen Jürgen Bäumler vom Heimat- und Geschichtsverein Weißensee, Unterstützung bekam er von Vereinsmitgliedern und der Stadt.

Der Adventskalender stand schon einmal dort, von 2001 bis 2003. „Wir wollten damals etwas Schönes für die Kinder machen“, erinnert sich Jürgen Bäumler. Horst Ermrich und Walter Keil vom Landschaftspflegeverein bauten den Baum im Auftrag des Handwerker- und Gewerbevereins. Ein echtes Gemeinschaftswerk also.

Dann geriet der Weihnachtsbaumkalender in Vergessenheit. Bis zu diesem Sommer. Da erinnerte sich Jürgen Bäumler an ihn. Dieser war mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Lutz Haubner, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, sponserte also Farbe und leitete die Restaurierung des Adventskalenders in Baumform an. „20 Stunden hat es bestimmt gedauert, den Baum wieder frisch zu machen“, erzählt Heike Bäumler, Vorsitzende des Heimatvereins. An den Wochenenden hätten sie den Baum neu gestrichen, mit Schablonen kleine Walnüssen, Zuckerstangen, Sterne und Kerzen darauf gemalt. Und Haken sind an dem Baum, an die spendable Weißenseer Süßigkeiten, Nüsse oder Mandarinen hängen können, die sich die Kinder abpflücken dürfen.

Hinter den Türchen des Adventskalenders verbergen sich Bilder, die die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse der Weißenseer Traumzauberbaumschule gemalt haben. Und das wäre fast schief gegangen. Die hätten nämlich die vergangenen zwei Wochen in Quarantäne verbracht, berichtet Schulleiterin Daniela Haufe, und die unfertigen Bilder lagen in der Schule. Wie genau die Bildchen nun also aussehen, ist auch für die größeren Kinder der Grundschule eine Überraschung. Fertiggestellt hat diese die Kunstlehrerin, ebenfalls in häuslicher Quarantäne, eine Kollegin brachte die unfertigen Kunstwerke vorbei. Jeden Tag im Advent dürfen die Grundschulkinder nun ein Türchen öffnen.