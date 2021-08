Weißenseer Stadtrat berät zu Abwasserkonzept

Weißensee. Lesen Sie hier, welche weitere Themen das Gremium in ihrer öffentlichen Sitzung am Montag beschäftigen.

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2021 der Stadt Weißensee liegt den Stadträten in ihrer Sitzung am Montag, dem 30. August, zur Beschlussfassung vor. Im Juli waren dem Gremium bereits verschiedene Varianten zur Umsetzung des Konzepts in den Ortsteilen vorgestellt worden. Für Waltersdorf, Scherndorf und Schönstedt soll in den kommenden Jahren eine Lösung realisiert werden, wobei die Überleitung des Schmutzwassers in die Kläranlage Weißensee favorisiert wird.

In der öffentlichen Sitzung, die 19 Uhr im Palmbaumsaal beginnt, geht es außerdem um eine Änderung der Geschäftsordnung der Stadt und um die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Die freiwillige Aufgabe zur Daseinsfürsorge der Breitbandversorgung beziehungsweise der Breitbandausbau mittels Glasfaser oder zukünftiger neuer Technologien soll auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen übertragen werden – auch dazu steht eine Beschlussfassung auf der Tagesordnung.

Eine Bürgerfrageviertelstunde sowie Anfragen und Mitteilungen sind ebenfalls vorgesehen.