Nach vier Jahren Grundschule werden die 43 Viertklässler der Traumzauberbaumschule Weißensee am 7. Juli feierlich verabschiedet. In diesen Tagen proben die Mädchen und Jungen in der Stadtkirche St. Peter und Paul für das Abschlussfest, bei dem sie Eltern, Großeltern und Geschwistern in der Kirche ein schönes Programm bieten wollen.