Weißer Ring warnt vor Betrugsmasche mit Corona

Betrüger nutzen die Corona-Pandemie aus. Wie die Sömmerdaer Außenstelle des Weißen Rings informiert, versuchen Gauner derzeit mit einer fiesen Masche an Anschriften potenzieller Opfer zu gelangen. Daher rät der Opferverband bei Anrufen misstrauisch zu sein und keine Informationen preiszugeben.

In einem Fall sei eine 92-Jährige am Telefon informiert worden, dass sie sich möglicherweise bei einer Bekannten mit Corona infiziert hat. Die Frau gab dem vermeintlichen Mitarbeiter der Corona-Hotline die Nummer ihrer Schwiegertochter. Auch dieser wurde die Lüge aufgetischt – kurz darauf bekam sie eine E-Mail mit der Aufforderung alle Kontaktpersonen der Schwiegermutter mit Namen, Anschrift und Telefonnummer in Formulare einzutragen. Die Schwiegertochter wurde zum Glück misstrauisch und fragte beim Gesundheitsamt nach.

Die folgenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Misstrauisch sollte man immer sein, wenn Personen sich am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die als solche nicht erkannt werden, rät die Sömmerdaer Stelle des Opferverbands. Die Frage „Rate mal, wer dran ist“ entpuppe sich oft als Trick, um an Namen zu kommen. Dann sei es klug, nicht auf solche Ratespielchen einzugehen. Wer Zweifel an der Identität eines Anrufers hegt, der sich als Familienangehöriger oder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgibt, solle am besten auflegen. Ein Anruf bei einem vermeintlich infizierten Bekannten gebe Aufschluss darüber, ob dieser wirklich an dem Coronavirus erkrankt ist und ob die Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weitergegeben wurden.

Die Betrüger wollen sich während des Gesprächs möglichst viele Informationen verschaffen.

Auch sollte man niemals Fremde in die Wohnung lassen oder Geld an Unbekannte übergeben, rät der Weiße Ring. Scheint ein Anruf verdächtig, sollte man – wenn möglich – die Rufnummer notieren und die Polizei informieren.

