Weitere Spülungen erforderlich

Landkreis. Wasserversorgung für Nöda, Alperstedt, Riethnordhausen, Haßleben, Werningshausen, Vehra und Henschleben bleibt am Samstag intakt.

Am Samstag sollte der neue 800 Meter lange Leitungsabschnitt zur Versorgung der Gemeinden Nöda, Alperstedt, Riethnordhausen, Haßleben, Werningshausen und der Ortsteile Vehra und Henschleben der Gemeinde Straußfurt in Betrieb gehen. „Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant beendet werden, die Wasserproben für den neuen Leitungsabschnitt entsprechen trotz intensiven Spülens noch nicht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Bei Arbeiten am Trinkwassernetz sind die Sicherheit und Gesundheit der Abnehmer immer das wichtigste Entscheidungskriterium. Bevor die Freigabe vom Gesundheitsamt nicht vorliegt, können wir den neuen Leitungsabschnitt nicht in Betrieb nehmen. Jetzt heißt es, weiter spülen und den Einbindungstermin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, erklären die Verantwortlichen der Thüringen-Wasser GmbH am Freitag.

Geplant sei gewesen, am Samstag von 7 bis 20 Uhr die Wasserversorgung in allen Orten abzustellen. Die Entscheidung für das Wochenende sei notwendig gewesen, weil sich Kindereinrichtungen und Schulen nicht ganztägig bevorraten oder gar schließen könnten.

In den Gemeinden und für die dort ansässigen Firmen mussten Ersatzversorgungen geplant werden, mehrere Wochen liefen dafür die Vorbereitungen.

Als feststand, dass die Einbindung verschoben werden muss, seien die Bürgermeister am Freitag telefonisch informiert worden.

Alle Orte würden wie bisher über das bestehende Leitungsnetz versorgt, es gebe keinerlei Einschränkungen. Die getroffenen Vorbereitungen für eine Notversorgung würden nicht mehr benötigt. Die ThüWa werde über den neuen Termin informieren.