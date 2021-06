Weltladen Sömmerda lädt zum Online-Gespräch

Stephan Langenhan vom Weltladen in Sömmerda. Hier bei einer Aktion auf dem Wochenmarkt in Sömmerda Mitte Mai.

Sömmerda. Thema ist die Corona-Pandemie im Globalen Süden. Anmeldungen sind notwendig.

Der Weltladen Locodemu bietet in Zusammenhang seiner Aktionen rund um das Thema Klima eine weitere Veranstaltung an. Unter dem Titel „global.lokal goes online: Die Corona-Pandemie und der Globale Süden“ wird es online ein Gespräch mit Abishag Ngoci aus Kenia geben. Dieses findet statt am 29. Juni von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber erforderlich unter: dk@schrankenlos.net.