Weltpremiere via „Weißer Holunder“

„Guten Tag Kannawurf! We want to play a little song to raise your spirits in quarantine“, machen derzeit Ted und John Siegel von der kalifornischen Bluesband „The Deltaz“ über den Dorffunk den Kannawurfern Mut. Corona hat das Kulturprogramm im Künstlerhauses Thüringen auf Eis gelegt. Alle Veranstaltungen im Mai sind abgesagt. Aber das Dorfradio „Weißer Holunder“ hat eine kleine Kulturreihe gestartet, an der sich unter anderem internationale Bands beteiligt haben, die in den letzten Jahren im Kannawurfer Schloss gespielt haben. Die Siegel-Brüder spielen nach ihrem Mutmacher-Intro das Liebeslied „Turn Down the Light“. Ihre niederländischen Kollegen „Copperhead Country“ stellten dem Sender eine Premiere zur Verfügung. Ihr Song „Sound of Summer“ kündigt den Sommer nicht nur im Kannawurfer Dorffunk, sondern auch auf ihrer ersten Single an, die am Freitag in den Niederlanden erschienen ist. Mit „Lose You“ schickte die neuseeländische Folk-Band „The Bollands“ sogar eine Vorpremiere. Das Liebeslied wird weltweit erst am 15. Mai veröffentlicht, im Kannawurfer Dorfradio aber ist es schon seit Donnerstag zu hören. Neben den Bands haben Kannawurfer und Mitglieder und Freunde des Künstlerhauses Beiträge eingebracht. Darunter sind dänische Liebeslieder, Gedichtrezitationen, Instrumentals, Tonaufzeichnungen des dörflichen Raums und Erzählungen in Kannawurfer Mundart.

