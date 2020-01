Mit diesem Fahrrad wirbt der Weltladen Locodemu in Sömmerda um Aufmerksamkeit.

Wendegeschichten aus Sömmerda

Das Thema Ostdeutschland ist in diesem Jahr zentrales Thema im Weltladen Locodemu in Sömmerda. Die erste Veranstaltung innerhalb der Reihe „deutsch.ost“ findet an diesem Samstag statt.

Die Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wendegeschichten aus Ostdeutschland“ beginnt am 18. Januar um 15 Uhr im Locodemu. Der Weltladen lädt ein zu einer gemütlichen Runde und zu einer Tasse Kaffee, während Sömmerdaer über ihre Erfahrungen mit der DDR und der Wendezeit berichten. Geladen ist unter anderem Bernd Körber aus Sömmerda.

„Das Konzept des Erzählcafés ist so unscheinbar wie wirkungsvoll“, erklärt Stephan Langenhan, Mitarbeiter in den Projekten „Weltoffen – Solidarisch – Dialogisch (WSD)“ und „Ankommen“ beim ASB-Kreisverband Sömmerda und im Weltladen Locodemu. Ausgewählte Personen berichten in vertraulicher Atmosphäre von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, der Rest hört einfach zu.

Erst wenn die Geschichten fertig erzählt wurden, haben die Zuhörer die Möglichkeit Fragen zu stellen, aber auch selber von ihren Erfahrungen zu berichten und zu diskutieren. Das ganz Persönliche und der Austausch stehen damit im Mittelpunkt.

Erstmalig wird ein Erzählcafé im Rahmen der Veranstaltungsreihe „deutsch.ost“ die Sömmerdaer dazu einladen, über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Große Ereignisse, wie der Fall der Berliner Mauer von 1989, sind geschichtliche Ereignisse, die im kollektiven Gedächtnis fest verankert sind. Jedoch werden solche Ereignisse von den Menschen ganz individuell wahrgenommen und erlebt. Eine solche Erfahrung ist damit einerseits zwar etwas, das mit vielen Menschen geteilt wird, sogleich aber auch etwas ganz Persönliches.

Wie haben Sie die Zeit um 1989/90 erlebt? Was waren Ihre Erfahrungen in der Nachwendezeit? „Machen wir Geschichte wieder

lebendig, teilen wir unsere Erfahrungen miteinander“, lädt Stephan Langenhan ein.

Das Erzählcafé „Wendegeschichten aus Ostdeutschland“, findet am 18. Januar um 15 Uhr im Weltladen Locodemu, Marktplatz 23 (neben der Kirche) in Sömmerda statt.