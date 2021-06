Stefan Schmidt, Svenja Meyer und Nora Probst (von links) mit Buga-Informationsmaterial, das es neben Tickets in der Sömmerdaer Tourist-Information gibt.

Wertvolle Tipps für Buga-Besucher in der Sömmerdaer Tourist-Info

Sömmerda. Die Mitarbeiter verkaufen Eintrittskarten für die Bundesgartenschau und verraten, wo es die schönsten Flecken auf der Blumenschau gibt.

Wer die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt besuchen möchte, sollte zuvor in der Tourist-Information Sömmerda hereinschauen. Ganz bequem gibt es hier Tages- und Zwei-Tages-Tickets zu erwerben, wie die Stadtverwaltung informiert. Zudem bieten die Mitarbeiterinnen Svenja Meyer und Nora Probst Informationsmaterial rund um die Buga – insbesondere auch zu den Außenstandorten – an und haben jede Menge Tipps für Besucher parat.

Konnten sich die beiden doch gemeinsam mit Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Jugendarbeit und Tourismus, selbst ein Bild von der Bundesgartenschau machen. Auf Einladung der Buga gGmbH bekamen sie Einblick sowohl auf dem Ega-Gelände als auch dem Petersberg, konnten ihre Fragen stellen und viele Informationen mitnehmen.

Davon profitiert das Team der Sömmerdaer Tourist-Information natürlich umso mehr, wenn es um den Buga-Ticket-Verkauf und die Beratung der Kunden zur Bundesgartenschau geht. Besonders angetan sind die beiden Frauen von der Umgestaltung des Erfurter Petersberges – schwärmen aber ebenso von den tollen Orten, die auf dem Ega-Gelände geschaffen wurden, sowie von den Angeboten für jede Generation.